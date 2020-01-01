皮尔洛：托纳利和我并不相通 相比之下他更全面

这位伟大的意大利中场表示，作为一名球员，这名新的中场天才比他更全面。

安德里亚·皮尔洛淡化了桑德罗·托纳利与他相似的说法，称这位布雷西亚中场“更加全面”。

托纳利目前效力于升班马布雷西亚，不过意甲豪门尤文图斯、国际米兰和AC米兰都向这位意大利新晋国脚抛出了橄榄枝。

这名20岁的球员经常被拿来和意大利传奇皮尔洛作比较，但是这位前尤文图斯和AC米兰球星相信托纳利比自己更全面。

其他球队

“据说他可能会是我的接班人，不过我并没有看到我们两人有太多相同之处。”他在周一的Instagram直播聊天中告诉尼科洛·德德维蒂斯。

“他是另一种类型的球员。无论是在防守过程中还是在防守端，他都更加完美。他是我和其他球员的混合体。”

“托纳利是当今足坛最有前途的中场球员之一，他一定会成为一名伟大的球员。”

托纳利与布雷西亚的合同将在2021年夏天到期，目前皇马、巴塞罗那和曼城等意大利以外的俱乐部也对他很感兴趣。

然而他的经纪人博佐坚信托纳利留在他的祖国，加盟一家意甲“顶级俱乐部”会更好。

“毫无疑问，托纳利拥有美好的前景，在他这个年纪，很少有人能有机会加盟一家豪门。”博佐告诉《米兰体育报》。

“不过，对托纳利来说，最好的选择还是留在意大利。他可以在顶级球队站稳脚跟，失去他对意甲来说将会是一种耻辱。”

托纳利的未来一直是人们谈论的焦点，由于新型冠状病毒疫情的肆虐，意甲联赛自3月起一直停赛至今。

皮尔洛希望这个赛季能够完成，尤文目前在积分榜上领先拉齐奥一分。

“健康是第一位的，但如果能够”在保证人员安全的情况下完成联赛，那就再好不过了。”

但那不是一件容易的事情，我们希望人们的安全得到保障。”

“这不是一个容易的选择。我们希望它会发生。足球让很多人能够工作下去，不过人们的安全必须得到最大限度的保证。”

全球已有28.6万多人死于新型冠状病毒，其中意大利死亡人数超过了3万。