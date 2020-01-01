皮尔洛：尤文图斯仍在建设之中 C罗为队友做出了榜样

尤文图斯新帅解释了球队在首都表现不佳的原因，并强调自己的球队目前仍在建设之中。

皮尔洛说他并不担心尤文图斯在周日2:2战平罗马的表现，他坚持认为自己执教的这支斑马军团目前仍然是一支“正在建设中的”球队。

意甲卫冕冠军在对阵罗马的比赛中，远远没有达到他们的最佳状态，半场时发现他们就以2-1的比分落后，C罗打入点球，而韦勒图则上演了梅开二度的好戏。

尤文图斯中场球员阿德里安·拉比奥在比赛的第62分钟两黄变一红被罚下场，不过C罗在7分钟之后的头球破门为斑马军团扳平了比分。

其他球队

上个月接替被解雇萨里的尤文新任主帅皮尔洛指出，他的球队缺乏比赛状态是表现不佳的原因，他希望随着赛季的推进球队能有明显的改善。

“罗马有很多达到了我们阵中球员水平的人，所以这是一场不同于桑普多利亚的比赛(上周他们3-0击败了桑普多利亚)。”他表示。

“罗马在上半场给尤文图斯带来了巨大压力，安排了很多球员参与进攻，而我应对的方法则是针尖对麦芒，踢的也更具攻击性，将阵型前提以压缩他们的进攻空间。只不过这在一段时间并不那么奏效，我们也没有机会去演练这些。”

“这是重要的一分，我们在1-2落后并被罚下一人的情况下，找回了擅长的比赛方式。”

“这是一种倒退，但我们是一个正在建设中的球队。我们没有时间在季前赛中尝试任何解决方案，所以这些比赛都是在测试。”

“但最终，我们还是拿到了一分。莫拉塔两天前才刚刚加盟，阿图尔已经有6个月没有参加比赛了，他必须适应意大利足球。本塔库尔也开始感觉好些了。这些重要球员的状况需要进一步改善。”

上赛季，尤文仅以一分的优势击败了国米，不过孔蒂的球队在今夏引进了阿什拉夫·哈基米，阿图罗·比达尔和亚历山大·科拉洛夫作为了回应。

当被问及国际米兰现在的阵容是否比他自己的强时，皮尔洛表示:“我不知道他们现在的阵容是不是比我们强，但肯定要比他们上个赛季强，因为国米已经引进了一些有实力的球员，我认为这将是一场战斗到最后的竞争。”

而当谈到今晚打入两球，挽救球队的C罗时，皮尔洛很难掩饰自己的欣赏：“我们都知道他能做到些什么，很幸运，C罗现在是一位尤文图斯球员。”

“他在场上非常努力，进球自然也无可厚非。C罗在我们只剩10人应战的时候做出了更多的跑动，这对其他球员也起到了榜样作用。”

与此同时，罗马主帅保罗·丰塞卡对他的球队在2-1领先的情况下未能在比赛中取胜感到失望，据报道尤文图斯的目标埃丁·哲科因为一个特别明显的失误而感到内疚。

“我认为我们踢了一场不错的比赛，但我对结果不满意，我们创造了机会并为赢得比赛而努力。”

“我看到了哲科的专注，积极，为球队努力工作。和每个人一样，他也球门前出现了失误，不过他今晚的整体表现很棒。”

“我觉得球队一直都踢得很舒服，我们没有给尤文任何真正的机会，防守也很稳健。”