皮尔洛卡纳瓦罗 U21欧洲杯历史上的最佳阵容

在周日欧洲杯开赛之前，够力足球根据当时的影响力、成功程度和赛场位置，评选出这一杯赛历史上最好的11人。

切赫

在1998年的西班牙夺冠前的四分之一决赛中，弗兰切斯克·阿瑙(Francesc Arnau)没有丢过一球，而曼纽尔·诺伊尔(Manuel Neuer)在2009年德国首次捧起奖杯时也只被击败过一次。

然而，我们选择的第一名是切赫，他在2002年获得了最佳球员奖，他激励捷克共和国取得了令人震惊的胜利，这位前切尔西和阿森纳门将甚至在对阵法国的决赛最后的点球大战中挽救了两个点球。

“他们有一个伟大的门将，不仅在身材上，而且在踢球的方式上，都是伟大的，这就是不同之处。”失败的一方的教练雷蒙德·多梅内克赛后哀叹道。

帕努奇

当他帮助意大利留住了1994年欧洲U21足球锦标赛的冠军时，帕努奇已经进入了AC米兰一线队,甚至在四分之一决赛第一回合战胜捷克的比赛中攻入一球、以及在战胜法国的半决赛的点球大战中成功呢打进第一个点球。

这位多才多艺的右后卫在两年后重返国家队，在决赛中凭借点球淘汰西班牙队，意大利队连续三次夺得冠军。

帕努奇这次没有罚进点球，但他的出色防守和进攻再次为意大利的成功发挥了关键作用。

桑奇斯

曼努埃尔·桑奇斯是皇家马德里青训学院著名的“昆塔·德尔·布埃特尔”团队的一员，他在21岁以下国家队的出色表现突出了他的巨大潜力。

这位沉着优雅的清道夫组织着他们的防守，斗牛士们在没有失球的情况下获得了1986年欧洲杯淘汰赛的资格。

伊比利亚人虚张旗鼓的风格意味着他们无法在四分之一决赛中保持零失球，但桑奇斯凭借他的聪明的位置感和对比赛的敏锐解读，在比赛的最后时刻表现得专横霸道，并在西班牙点球击败意大利后被评为本届杯赛的最佳球员。

卡纳瓦罗

他是有史以来最好的后卫之一，毫无疑问也是欧洲U21锦标赛史上最伟大的球员之一。

法比奥·卡纳瓦罗虽然身材矮小，但他在1994年的决赛中淘汰了路易斯·菲戈和鲁伊·科斯塔组成的葡萄牙队，帮助意大利夺得冠军。

两年后，这位2006年世界杯冠军的统治力更强了，当时蓝衣军团在点球大战中击败了一支以劳尔为首的西班牙队，保住了冠军头衔。

阿尔贝托·莫雷诺

当他随西班牙前往以色列参加2013年欧洲u21锦标赛的几个月前，阿尔贝托·莫雷诺刚刚才被提升到塞维利亚一线队，。

然而，他证明了自己是世界上最令人兴奋的年轻的攻击型边后卫之一，他在左路横冲右撞，帮助洛佩特吉的天才球队4-2击败意大利。

事实上，莫雷诺在西班牙成功卫冕欧洲冠军的过程中发挥了关键作用，并因此入选了最佳阵容。

蒂亚戈·阿尔坎塔拉

当瓜迪奥拉2013年接手拜仁慕尼黑时，他告诉他的新雇主，他唯一的转会目标是蒂亚戈·阿尔坎塔拉。

那些在那个夏天的欧洲U21锦标赛上看过这位巴塞罗那球星踢球的人应该知道是为什么，这位中场球员在西班牙战胜意大利的决赛中上演帽子戏法后获得了最佳球员奖。

更重要的是，这是蒂亚戈的第二次连续胜利。他还在2011年世界杯决胜局对阵东道主瑞士的比赛中取得进球，当时他只有20岁。

皮尔洛

一些出色的中场球员点亮了21岁以下的欧洲杯：德罗西，施魏因施泰格，兰帕德和哈维，等等等。

然而，没有人能像沉着冷静的，在2000年带领意大利夺冠的安德里亚·皮尔洛那样光芒四射。

作为队长，皮尔洛举起了奖杯，但他在蓝衣军团战胜捷克共和国的最后一场比赛中打入的两粒进球也让这位优雅的10号球员获得了金靴奖和最佳球员奖。

两年后，他回到瑞士，但即使是足球最伟大的足球艺术家之一皮尔洛，也未能超越他2000年的精准传球的表演，意大利在半决赛中失利。

赫迪拉

2009年在瑞典举行的欧洲u21锦标赛上，德国既没有最佳射手，也没有最佳球员。

然而，他们所拥有的是一支由萨米·赫迪拉这样的优秀队长带领的组织良好、勤奋努力的球队。

这位当时的斯图加特球星在德国中场表现出了不屈不挠的精神，他帮助球队的防守提供了保护，在比赛中仅有一次被突破，并在决赛中真正点燃了进攻的激情——霍斯特•赫鲁伯什的球队在面对英格兰时攻入了四球。

路易斯·菲戈

路易斯·菲戈在1991年葡萄牙赢得世青赛冠军时，成为了葡萄牙“黄金一代”的领袖，很快就被选入成年队。

尽管如此，葡萄牙人还是在1994年的欧洲U21锦标赛上召唤了这位天才边锋，而这位当时的明星球员也用一连串闪耀的表演证明了自己即将成为超级巨星的名声。

一球未进的菲戈最终在一场史诗般的决赛中输给了实力强大的意大利队，但在证明了自己在一支拥有平托和鲁伊·科斯塔的球队里的杰出天赋后，他仍然获得了最佳球员奖。

苏克

1990年，他是前南斯拉夫足球史上最优秀的年轻球员之一。

博克西奇，博班，贾尼，普罗辛斯基和米哈伊洛维奇都在他们的欧洲U21比赛中出场。不过，苏克是这群杰出人士中的佼佼者。

这位致命的前锋仅在淘汰赛阶段就打进了四球，尽管南斯拉夫在决赛中被苏联击败，但他仍然获得了最佳球员奖。

马塔

在2010年南非世界杯西班牙夺冠中只扮演了一个小角色的一年后，胡安·马塔入选了西班牙的欧洲U21锦标赛阵容。

不出所料，这位当时瓦伦西亚的前锋在丹麦取得了辉煌的成绩，他快速的脚步和聪明的跑动迷惑了对手，他不断地左翼突破，进入对方的危险区域。

事实证明，马塔一直是一个威胁，在这届赢得了最佳球员的杯赛中，他攻入两球，助攻两球，帮助西班牙队取得了最终的胜利。

欧洲U21的梦之队

所以，这就是我们选出欧洲U21梦之队。有很多很接近的选择，所以你对我们的选择有什么看法?

让我们知道你的想法，并在评论框中张贴你自己的全明星阵容。