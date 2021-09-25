皮奥利的奇思妙想：建议加入死球时间和过半场禁止回传

AC米兰主教练皮奥利建议增加类似篮球场上的那种暂停、死球时间和过半场后禁止回传规则。

AC米兰主教练斯特凡诺·皮奥利提议对足球规则进行一些彻底的改革，他认为这会使这项运动更令人兴奋。

皮奥利最开始只是被问及对5人替补规则的看法以及对球队来说会带来什么好处，不过这一问题让这位红黑军团掌舵者举一反三，提出了更多的创新建议。

在他的提议中其中包括了一条规则，禁止球队在越过中线后回到本方半场，类似于篮球界的后场犯规，皮奥利表示，这将鼓励球队更多的进攻。

皮奥利说了什么?

皮奥利在参加周六对阵斯佩齐亚的赛前发布会上表示，使用五名替补队员对球员本身益处良多，这一规则在去年新冠疫情爆发后一度成为了各大联赛的主流。

“这一规则非常重要，”他表示。“这句话我已经强调了很长一段时间了。尤其是现在我们每三天就要踢一场比赛。在我看来，衡量一位球员重要的不是上场的时间，而是他上场后踢出的表现与质量。”

这一切促使皮奥利考虑更多的足球规则革新，他认为这些提议能够改善这项运动的处境。

“关于革新，如果让我制定规则的话，我认为还可以加入篮球比赛的那种暂停规则以及死球时间，我会把实际比赛时间和死球时间都算进去，就像上周末对阵尤文图斯，95分钟的比赛活球时间实际上只有48分钟。”

“除此之外，如果我们想在现代比赛中看到更多的进攻性足球，就要引入一条规则，就像五人制足球那样，即一旦你越过了中线，就不能再传回到自己的半场。”

皮奥利已经准备好对冠军发起挑战

在上周末1-1战平尤文后，米兰将以意甲第三的身份迎接与斯佩齐亚的比赛。

目前占据联赛榜首的是斯帕莱蒂执教的那不勒斯，他们赢下了新赛季全部的5场联赛。

皮奥利对那不勒斯的优秀开局并不感到惊讶，并期待自己的球队能够在接下来的比赛中一起对联赛冠军发起挑战。

“我希望那不勒斯能表现得和他们应该做到得一样好，”他补充道。“我预料到了这一点，他们的阵容几乎没有发生什么变化，还签下了能力很强的安古伊萨，他们是联赛中最好的球队之一，他们拥有着强大的阵容和伟大的教练，他们将为冠军而战。”

“冠军争夺战将会很激烈，但我对我的球队很满意，球队的实力很强，我有也有着很多解决方案。”