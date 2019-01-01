皮奥利：伊布能给这支陷入困境的米兰增添性格

红黑军团在2019年的最后一场比赛中以0-5惨败，这使得人们再次呼吁带回这位经验丰富的射手。

皮奥利说，伊布将会给这支饱受困扰的米兰增加“决心和性格”，他们在与亚特兰大的比赛中遭遇了21年来意甲最严重的失败。

周日，红黑军团在贝加莫遭遇尴尬，伊里奇的两粒进球和戈麦斯、帕萨里奇和穆里尔的进球让他们以0-5惨败——自1998年5月对阵罗马以来，他们还从未输球5个。

前米兰前锋伊布拉希莫维奇一直被与回归意甲联系在一起，尽管皮奥利坚持认为这名经验丰富的前锋的交易仍在俱乐部的管理层手中，但主教练承认他会为他的球队增加一些实力。

“这些都是俱乐部老板的问题，”当被问及伊布的自由球员身份时，他回答说。

“人们谈论伊布已经有一个多月了。我已经说过他是一个冠军，他会带着决心和个性去提高训练的强度和专注度，比在比赛中更重要。

米兰的悲剧主要发生在比赛的最后半小时，他们丢了4个球，皮奥利承认他们比赛计划的每一部分都是错误的。

“我们的比赛踢法是错误的，可能是最糟糕的踢法。”他补充道。

“显然，这不是真正的米兰，因为我们最近在其他比赛中表现得很出色。”

“我们也要承担一些责任，因为我们犯了错误，必须工作。这不可能是真正的我们。”

“今天的表现让人觉得这是我们的第一场比赛，但事实并非如此。我们需要回到我们之前所做的事情，并记住我们之前的比赛。”

米兰有可能身处意甲积分榜下半部分的位置迎来赛季中期的休息，皮奥利正在计划他的一月转会窗口战略。

“我们在战术上不够犀利，我们很难做出任何反应或施加压力，俱乐部知道我三个多月来对这支球队的评价。”皮奥里说。

“我知道他们的优势和劣势，所以我们正在为一月份的转会制定策略。”