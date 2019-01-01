皮奥利：伊布很好 但是米兰还没考虑冬窗引援

红黑军团的主教练对这名瑞典前锋表示了欢迎，但是否认了这名球员和俱乐部重新团聚的说法。

米兰主教练皮奥利重申了他对伊布的赞扬，但是也强调目前这支意甲俱乐部还没有把注意力放在一月的签约上。

在38岁的伊布离开美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队后，他与自己前往巴黎圣日耳曼之前，于2010年至2012年两个赛季效力过的AC米兰俱乐部联系在了一起。

皮奥利之前就曾赞扬过伊布拉希莫维奇，然而，他坚称现在谈论即将到来的转会窗口还为时过早。

在周六与那不勒斯的比赛之前，米兰的教练被问及他对伊布的看法，现在有报道称伊布是热刺新主帅穆里尼奥的目标，但是皮奥利重申红黑军团还没有把注意力放在招募新球员上。

“我已经解释了我的想法，他是一个伟大的冠军球员，他的技术技能和他的专业能力。”皮奥利在新闻发布会上说。

“到此为止吧，现在这个时间点太重要了。和球队在一起，我只想着球场和明天的比赛。至于转会市场上的判断，我以后再做，现在只是11月份。”

“我们专注于明天艰难而重要的比赛。我们必须付出200%的努力，这是我对球队的期望。”

米兰目前排在意甲第14位，在本赛季的12场比赛中只得了13分。

然而，皮奥利相信在国际比赛日之前，米兰0-1负于尤文图斯的表现给了他的球队一个建设的平台。

“这要从都灵的表现说起，我们与欧洲最好的球队之一进行了比赛。”皮奥利补充道。

“我们现在的对手是那不勒斯这样的强队，他们已经为欧冠做好了准备，并赢得了联赛冠军。那不勒斯很强大，但我们也不甘落后。”

皮奥利在10月初接替了前桑普多利亚主教练马尔科·詹保罗的位置，后者在这个赛季的开局非常糟糕。他的表现也有了一些提高，但结果仍然令人失望，在他执教的前五场比赛中，只有一场胜利和一场平局。