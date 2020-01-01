皮奥利不满尤文点球：球员又不能把手臂砍掉

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在伤停补时阶段踢进了有争议的点球，抹掉了主队首回合的领先优势。

意大利杯半决赛第一回合在圣西罗1-1战平，AC米兰主教练皮奥里对尤文图斯的点球判罚感到愤怒。

雷比奇的凌空抽射让米兰领先，随后红黑军团的边后卫特奥·埃尔南德斯被红牌罚下。

直到伤停补时，卡拉布里亚因为在禁区手球而受到严厉的判罚。

其他球队

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多命中点球，但是AC米兰主教练皮奥里认为这个决定与本赛季之前的判罚尺度不一致，他说裁判说不应该判点球。

在接受Rai的采访时，皮奥利说：“我很生气，首先，也是最重要的，因为伊布拉希莫维奇在早些时候被犯规了。”

“另外，我记得裁判在卡利亚里对布雷西亚的比赛中看了点球判罚的录像，并说判点球是个错误，因为球员看不见球。”

“这里的情况和卡拉布里亚看不到球是一样的。在那种情况下，阿尔贝托·切里跳了起来，他不能直接砍下他的手臂，你必须在跳的时候使用你的手臂。”

皮奥里看到AC米兰多次射门被经验丰富的门将布冯化解，他相信他的球队可以为他们的表现感到骄傲。

“我告诉球员们离开球场不要后悔。我可以说，他们不会有遗憾。我为他们的表现感到非常骄傲，米兰的球迷也一样。”

“我们想要取得胜利，我们处于有利的位置，但这只是第一回合，我们会在第二回合做得更好。”

尤文图斯后卫莱昂纳多·博努奇承认他的球队在周四的比赛中陷入了困境，他呼吁他们更好地发挥他们的进攻潜力。

“客场进球对我们的两回合比赛很重要，但我们不能满足。”他说：“我们付出了很多，所以我们必须改变方向，同时保持紧凑，付出更多。”

“我们现在在我们应该在的地方，但我们必须把我们在这周做的事情付诸实践，继续作为一个团队成长。比赛的管理和控球必须更好，我们必须让我们的球员在最后30米发挥作用。”