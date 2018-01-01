皮埃尔忆马赫雷斯转会曼城：那是一段困难时期

这名边锋在加盟英超冠军球队后首次回到皇权球场。

莱斯特城主教练克劳德·皮埃尔承认，上赛季里马赫雷斯不顾一切地前往曼城对蓝狐来说是一段“艰难”的时期。

两队将在周二晚上的联赛杯四分之一决赛中交锋，这将是这名边锋离开后首次对阵自己的前东家。

曼城在去年1月试图签下马赫雷斯，这位阿尔及利亚人因为莱斯特不愿意放他走而缺席了10天的训练和两场比赛。然而，他最终还是在夏天转会来到了伊蒂哈德球场。

不管怎样，莱斯特主教练皮埃尔声称马赫雷斯应该得到俱乐部球迷的尊重，但是他开玩笑说，他希望看到马赫雷斯留在替补席上。

“我希望他能继续坐在板凳上！”皮埃尔在赛前新闻发布会上说。

“马赫雷斯值得尊重，因为他为俱乐部做出了最好的贡献。我希望他能回来，和所有的人保持良好的关系，因为他值得。”

“他进了很多球，他一直在改变比赛，这是不可思议的。”

“他在我们球队取得英超联赛冠军的赛季里发挥了重要作用，我们不能忘记他为俱乐部和队友所做的一切，我希望他能得到一个好的接待。”

在谈到马赫雷斯试图离开莱斯特时，皮埃尔承认那是一个艰难的时期。

“那个时候，我试着去管理他，当他想离开俱乐部的时候，那是冬季转会窗口的一个艰难时刻。”皮埃尔补充道。

“当然，和球迷以及他的队友相处很难，但是在不失去注意力的情况下管理他是很重要的。”

“我们设法让他回归首发阵容，在缺阵后他又回归了球队，一直帮助我们直到赛季结束。”

“这对球队来说是一个艰难的处境，当然，但是对于他的队友来说，当他回来的时候他已经尽了最大的努力。”

马赫雷斯本赛季已经完美地融入了曼城，为瓜迪奥拉的球队贡献了7个进球和6次助攻。

皮埃尔说他很高兴看到他表现出色，并相信他在正确的时间离开了莱斯特。

“他打进了重要的进球，改变了一切。他带着积极的态度离开了俱乐部。”

“这是最重要的事情，当然，与他交谈并分享对足球的不同感受是一种乐趣，因为这是对他的一种激情。”

“这对他来说是合适的时机。当一个球员对其他项目有其他野心时，我们不能留住他，因为他会失去注意力和动力。这对他和我们都不是好事。”