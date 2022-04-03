皮克：在曼联时曾酒驾被抓 靠吸硬币躲过检查

Andrew Steel
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这位前曼联球星回忆起自己利用都市传说尝试避免被警方控告的经历

皮克透露自己在效力曼联时曾酒驾被抓，随后尝试通过用吸硬币的方式躲过一劫。

皮克年轻时曾效力过曼联，随后才重回巴萨，并在那里成为世界上最成功的中后卫之一。

最近，他在接受采访时透露了自己效力红魔时的一件趣事。

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在接受YouTube频道The Wild Project采访时，皮克说道：“我闯了红灯然后被交警拦了下来，那是我去巴萨前的一年，我接受了酒精测试，结果超标了，然后我就被戴上手铐，准备被带去警察局。”

“突然之间我的醉意全部消失，我的职业生涯要完了，在那一刻你会想，到底发生了什么？”

“警察会给你一个袋子，让你把身上所有东西放进去，然后他们把我带到一个房间，警察暂时离开，当时我很绝望。”

“我身上还剩下几个硬币，不久前我被告知如果你吸硬币，你的酒精测试就不会超标。所以我就开始吸硬币，结果我奇迹般地过了第二次检查，我怀疑是不是硬币的作用，从警局出来后我没有回家，而是直接坐出租车去了赌场。”

皮克效力曼联期间并没有得到太多机会，回到巴萨之后，他才真正确立自己的地位，并成为这一代球员中最好的中后卫之一。