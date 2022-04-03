皮克：在曼联时曾酒驾被抓 靠吸硬币躲过检查

皮克透露自己在效力曼联时曾酒驾被抓，随后尝试通过用吸硬币的方式躲过一劫。

皮克年轻时曾效力过曼联，随后才重回巴萨，并在那里成为世界上最成功的中后卫之一。

最近，他在接受采访时透露了自己效力红魔时的一件趣事。

在接受YouTube频道The Wild Project采访时，皮克说道：“我闯了红灯然后被交警拦了下来，那是我去巴萨前的一年，我接受了酒精测试，结果超标了，然后我就被戴上手铐，准备被带去警察局。”

“突然之间我的醉意全部消失，我的职业生涯要完了，在那一刻你会想，到底发生了什么？”

“警察会给你一个袋子，让你把身上所有东西放进去，然后他们把我带到一个房间，警察暂时离开，当时我很绝望。”

“我身上还剩下几个硬币，不久前我被告知如果你吸硬币，你的酒精测试就不会超标。所以我就开始吸硬币，结果我奇迹般地过了第二次检查，我怀疑是不是硬币的作用，从警局出来后我没有回家，而是直接坐出租车去了赌场。”

皮克效力曼联期间并没有得到太多机会，回到巴萨之后，他才真正确立自己的地位，并成为这一代球员中最好的中后卫之一。