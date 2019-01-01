越来越稳 皮克福德：我在将埃弗顿的状态带到英格兰

这位25岁的门将做出了一些重要的扑救，帮助索斯盖特的球队在温布利以4-0击败保加利亚。

乔丹·皮克福德说他最近在埃弗顿的进步已经融入了他的国家队状态，在英格兰4-0战胜保加利亚的比赛中，他表现得很好。

这位25岁的埃弗顿门将在周六第20次代表国家队出场，尽管英格兰占据了优势，他还是做出了一些重要的扑救。

下半场初段他扑出万德森的射门，让索斯盖特的球队保持了1-0的领先。皮克福德随后做出了另一个漂亮的扑救，他将波波夫的弧线球托出球门右上角。

皮克福德在埃弗顿的网站上说：“我们在埃弗顿表现很好，能带着这样的状态（到国家队）真是太棒了。对我来说，一切都始于埃弗顿，一切都是为了我的俱乐部。其余的就自己解决了。然后在英格兰，比赛很棒，这是一群顶级的小伙子和球员。我很好地封住了角度，并相信自己能够扑出（万德森的射门）。这是一次不错的扑救——但这是也是一次跟训练一样的扑救，扑出去是应该的。但它使我们保持在1-0，然后我们的进攻就得分了。”

皮克福德在埃弗顿本赛季头两场比赛中都保持着零失球，他们良好的早期状态使他们在英超积分榜上排名第六，或多或少符合预期。

英格兰将在周二晚上迎来科索沃。虽然三狮军团占据实力上风，但皮克福德不会让他的注意力下降。

他说：“我通过谈话来保持专注，确保我把面前的一切都安排好了。这让我一直在比赛中，这也是我一直在说话的原因。我越来越了解我比赛中平静的一面。这就是在控球时保持冷静，并表现出我没有被它（后场控球）吓倒，并且有能力做到这一点。”

“要想成为最好的自己，我需要一直一点一滴地学习。我每次踢球都为球队尽自己最大的努力，这就是我所关心的。”