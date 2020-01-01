皮克福德：埃弗顿有实力战胜利物浦 停赛有利于放松身心

埃弗顿的门将乔丹·皮克福德表示，埃弗顿有能力击败利物浦。

乔丹·皮克福德相信，当英超联赛重启之后，埃弗顿有能力在莫西塞德郡德比中击败死敌利物浦。

默西塞德郡德比将在赛季重开后的第一个周末进行，太妃糖将在6月21日挑战克洛普所率领的领头羊。

利物浦距离拿到1990年以来的第一个联赛冠军只差两场胜利，在本赛季因新型冠状病毒疫情而进入停摆之前，利物浦已经在英超积分榜上领先了第二名卫冕冠军曼城25个积分。

其他球队

虽然目前埃弗顿仅在积分榜上排名第12，但皮克福德相信他们有能力击败利物浦。

“我们希望赢得每一场比赛，任何一场德比对球迷和球员来说都是非常重要的。”他告诉天空体育。

“我们想展示我们的实力，我们有机会击败他们。我们知道他们是一支优秀的球队，他们是联赛的冠军。我们只是想尽我们最大的努力去打败他们。”

“我们知道埃弗顿有能力击败他们，我们只想为我们自己和球迷去赢得胜利。”

在停赛三个月之后，英超赛季将于6月17日重新开始。

26岁的皮克福德很享受这一次的长时间休息，不过英格兰国脚已经做好了再次上场踢球的准备。

他表示:“很显然，这段时间很困难，但能有时间和家人在一起，好好休息一下，也还是不错的。”

“我从16岁开始就没有离开过足球，从我为英格兰国字号球队效力算起，我就几乎没有像这样休息过。所以我可以趁着这个机会好好放空我的身体和精神。”

“我们已经准备好再次启程了，但是我们已经休息了八、九个星期了，在某种意义上给了身体放松的时间。”