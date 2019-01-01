皮克：旅行太多训练太少 季前赛没有帮助到巴萨

皮克表示，巴塞罗那在新赛季前的繁忙日程对俱乐部的早期状态起到了一定的负面作用。

在周二以2-1战胜比利亚雷亚尔后，杰拉德·皮克指责巴塞罗那的季前赛导致了球队的缓慢开局。

巴萨在诺坎普的胜利减轻了主教练巴尔韦德的压力，球队从6场西甲比赛中拿到10分。

皮克不想找借口，但他觉得巴萨的季前赛对他们的赛季开局产生了影响。

莱昂内尔·梅西刚刚从小腿伤势中恢复，这是他本赛季的第一次首发，但由于内收肌的问题，他在半场休息时就离开了赛场。

“季前赛根本没有帮助我们在赛季中有一个好的开始，有很多的旅行和很少的训练。”皮克赛后说：“我们很多人都注意到了这一点，但我们还没有找到节奏，不仅是梅西，我们必须继续，因为我们是必须获胜的，这是一个挫折。看看现在梅西发生了什么，但没有任何借口，球队里有合格的人来替换他，继续前进，尽管我们希望他的缺阵时间越短越好。”有相当多的球员没有达到这样的节奏，因为它就是这样。我不知道他（梅西）的伤势有多严重，我希望伤势越轻越好。没有借口。虽然巴萨是最好的，但在巴塞罗那没有任何借口，尽管季前赛不是最好的。”

皮克说这三分对巴尔韦德的球队至关重要，因为他们现在落后联赛榜首只有一分。

“为了不被榜首拉开，赢得比赛是很重要的。打进两球和莱奥（梅西）受伤后，球队有了一些退步。”他说：“他们把战线向前推进，让我们暴露出来。下半场，情况很艰难。”

巴塞罗那将在本周六客场挑战赫塔菲，皮克意识到加泰罗尼亚球迷只会期待另一场胜利。

“我理解这些人，他们付了门票钱，他们应该表达自己的感受。”他通过马卡接受记者采访时说：“我们想赢得所有的比赛，但球员是人，从情感上和个人上来说，我们有自己的生活，很难100%的投入，我们不是机器。我们尽力做到最好。我不会给它赋予更多的重要性。我们必须专注于赫塔菲。”