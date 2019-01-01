皮克：旅行太多训练太少 季前赛没有帮助到巴萨
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在周二以2-1战胜比利亚雷亚尔后，杰拉德·皮克指责巴塞罗那的季前赛导致了球队的缓慢开局。
巴萨在诺坎普的胜利减轻了主教练巴尔韦德的压力，球队从6场西甲比赛中拿到10分。
皮克不想找借口，但他觉得巴萨的季前赛对他们的赛季开局产生了影响。
莱昂内尔·梅西刚刚从小腿伤势中恢复，这是他本赛季的第一次首发，但由于内收肌的问题，他在半场休息时就离开了赛场。
“季前赛根本没有帮助我们在赛季中有一个好的开始，有很多的旅行和很少的训练。”皮克赛后说：“我们很多人都注意到了这一点，但我们还没有找到节奏，不仅是梅西，我们必须继续，因为我们是必须获胜的，这是一个挫折。看看现在梅西发生了什么，但没有任何借口，球队里有合格的人来替换他，继续前进，尽管我们希望他的缺阵时间越短越好。”有相当多的球员没有达到这样的节奏，因为它就是这样。我不知道他（梅西）的伤势有多严重，我希望伤势越轻越好。没有借口。虽然巴萨是最好的，但在巴塞罗那没有任何借口，尽管季前赛不是最好的。”
皮克说这三分对巴尔韦德的球队至关重要，因为他们现在落后联赛榜首只有一分。
“为了不被榜首拉开，赢得比赛是很重要的。打进两球和莱奥（梅西）受伤后，球队有了一些退步。”他说：“他们把战线向前推进，让我们暴露出来。下半场，情况很艰难。”
巴塞罗那将在本周六客场挑战赫塔菲，皮克意识到加泰罗尼亚球迷只会期待另一场胜利。
“我理解这些人，他们付了门票钱，他们应该表达自己的感受。”他通过马卡接受记者采访时说：“我们想赢得所有的比赛，但球员是人，从情感上和个人上来说，我们有自己的生活，很难100%的投入，我们不是机器。我们尽力做到最好。我不会给它赋予更多的重要性。我们必须专注于赫塔菲。”