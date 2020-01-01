皮克：巴萨紧密团结 现在不是晾晒脏衣服的时候

这名巴萨后卫呼吁大家在经历了一个艰难的星期后要冷静下来。

杰拉德·皮克表示，尽管西甲冠军巴塞罗那在本周遭遇了毁灭性的打击，在国王杯被毕尔巴鄂竞技淘汰，但巴塞罗那的更衣室是团结的。

在本周四进行的国王杯四分之一决赛中，巴塞罗那以0-1的比分输给了毕尔巴鄂竞技，被淘汰出局。

此前，足球总监埃里克·阿比达尔曾对前主教练埃内斯托·巴尔韦德执教下的球员的努力提出质疑，但遭到队长莱昂内尔·梅西的斥责。

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“现在不是晾晒脏衣服的时候。更衣室里都是团结的。”巴萨后卫皮克告诉记者：“被淘汰是一个巨大的打击，但我们在更衣室里说，我们已经前进了一步，踢得很好，尽管产生了很多噪音。”

据几家西班牙报纸报道，皮克补充道：“我们必须专注于比赛和胜利。我们必须回到胜利的道路上来。球员们有能力保持胜利，我们每天都在努力，寻找更好的比赛感觉。”

西甲联赛和欧冠联赛仍在他们的视野中，皮克说：“（巴萨）有足够的信心和天赋赢得剩下的两个冠军。”

皮克在对阵毕尔巴鄂的下半场一瘸一拐地离开了球场，他最初似乎是腹股沟受伤，但他说这是对他的内收肌的打击，“并不严重”。

俱乐部主席巴托梅乌也相信巴塞罗那看起来在正确的轨道上。

“第一件事是祝贺毕尔巴鄂，他们将进入半决赛，但我也要感谢前来的巴萨球迷，我也要祝贺巴萨球员，因为他们踢得很好，控制了比赛，踢得很好。”巴托梅乌告诉巴萨电视台。

“我在球场上看到的雄心和态度鼓励我展望西甲和欧冠，所以成功是可以到来的。”

“我重复一下，我们有很好的机会，比如格里兹曼和梅西的机会，我们控制了比赛。现在我们关注西甲和冠军联赛，但我想强调的是我们的雄心、态度和已经完成的工作。我们应该挺过去。”