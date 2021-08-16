皮克：巴萨四位队长都会接受降薪 球迷对阿尔巴的嘘声是误会

周日，诺坎普的一些球迷对阿尔巴发出了嘘声，有报道称他拒绝降薪

巴萨后卫皮克坚称，球队的四名队长最终都会接受降薪。

巴萨此前已经证实皮克同意接受大幅度降薪，这允许俱乐部注册了孟菲斯-德佩、埃里克-加西亚和雷-马纳伊等新球员。

皮克坚称其他几位队长，如布斯克茨、罗贝托和阿尔巴很快也会接受降薪，帮助俱乐部度过财政困难的难关。

在巴萨4-2击败皇家社会的新赛季西甲首轮比赛之后，皮克告诉Movistar：“我认为接受降薪是我必须要做的。”

“我想强调的是，我们和其他队长一直在就降薪问题进行沟通，我知道他们很快也会采取与我同样的措施，这只是时间问题。”

“因为球员注册问题，我必须快速成为第一个接受降薪的人。但巴萨是一个大家庭，我们都团结在一起，队长们从一开始就有意愿去适应俱乐部的需要，这是我们做出的决定，我们为此感到自豪。”

有报道称阿尔巴拒绝接受降薪，这导致一些球迷在本场比赛中对他发出了嘘声，皮克说道：“有时会有误解，我已经和罗贝托、布斯克茨和阿尔巴谈过，我们都达成了一致，试图与俱乐部达成降薪协议。”

“当时离联赛开赛只剩几个小时，俱乐部需要官宣降薪的消息来注册新球员，所以我就先接受了，但我知道其他人也在准备这么做。”

巴萨因为糟糕的财政问题而无法续约梅西，皮克承认失去梅西是一个巨大的打击，但他希望大家都能向前看。

皮克说道：“我不需要解释梅西代表着什么，我们都知道他的意义，他是俱乐部和足球史上最重要的球员。但一切都必须过去，我们必须继续前进。”

“我认为我们有很好的水平，我们将会非常有竞争力。我相信我们会为所有的奖杯竞争到最后。”