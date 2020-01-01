皮克：在梅西和马拉多纳之间 我会选择梅西

这位巴萨中后卫认为梅西比马拉多纳更优秀。

巴塞罗那后卫皮克说，莱昂内尔·梅西的稳定性使他成为比迭戈·马拉多纳更好的球员。

这两位出色的球员经常被拿来比较，因为他们都曾效力于巴塞罗那和阿根廷。

然而，尽管皮克高度赞扬马拉多纳的成就，但他相信梅西在顶级赛事中的持久表现使他更胜一筹。

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皮克在新闻发布会上说：“马拉多纳是足球史上独一无二的球员，他效力过了巴萨和那不勒斯，他将永远被人们记住。”

“但如果你让我在莱奥和迭戈之间选择，我会说是梅西，因为他的稳定性和他每天都在创造的魔力。”

在与马拉多纳的前俱乐部那不勒斯对碰之前，巴塞罗那主教练奎克·塞蒂恩也对他的明星球员给予了特别的赞扬。

“梅西是一名优秀的足球运动员，15年来他在每一场比赛中都表现出色，这让他与众不同。”塞蒂恩说。

“我们还没有看到一个球员有这样的稳定性。我也喜欢马拉多纳、克鲁伊夫和其他让我们热爱这项运动的球员。”

欧冠16强的首回合比赛将于周二晚上在意大利进行，之后巴萨将与皇家马德里在西甲进行一场可能决定冠军归属的比赛，皮克确信他和他的队友们无法承受国家德比失利，但努力争取一个积极的结果对他们的国内比赛更有利。

“明天比赛的结果将在某种程度上影响德比。”皮克继续说道：“如果我们想要内心的平静，我们就必须赢球，一直赢球，踢好比赛。”

然而，这名中后卫承认那不勒斯将会构成严重的威胁，球队必须在两回合比赛中保持正确的心态，以避免丢掉领先优势。

“我们永远不会忘记罗马和利物浦，但是从失败中你可以得到积极的东西，展望未来，有了这些经验，我们将知道如何面对一切，我们已经学会了。”

“我们担心那不勒斯的很多方面，他们在最近几周有了进步，他们有非常好的球员，比如德赖斯·默滕斯和洛伦佐·因西涅。如果我们心态不对，他们会给我们带来麻烦。”