皮克呼吁巴萨球迷耐心：过往状态不佳也能夺冠

这位巴萨后卫相信俱乐部在两场平淡无奇的比赛后会有好的表现。

周二在诺坎普与布拉格斯拉维亚战成令人失望的0-0平局后，杰拉德·皮克呼吁巴塞罗那球迷对球队要有耐心。

几天前，巴塞罗那在西甲联赛中以1-3输给了莱万特，主教练巴尔韦德的压力开始增大。

虽然俱乐部仍然是西甲和欧冠小组的领头羊，但巴萨的足球风格让球迷们感到失望，皮克坚持认为如果给他们时间，他们可以重新站起来。

“我需要一点耐心。”皮克赛后告诉Movistar：“我知道球迷们想要更多，我们理解这一点，但我们正在努力寻找解决方案。不是在结果方面，而是在我们如何发挥方面。每个人都有自己的观点。我现在已经在这里待了很长时间，当球迷们期待事情会变好的时候，他们却没有，这引起了一些批评。我们（球员）正试图尽快解决这些问题。我们必须保持冷静。我认为我们处于有利地位。我们现在是西甲联赛和欧冠小组赛的榜首。我们的表现没有我们预期的那么好。结果并不坏，但还可以更好。我们必须改进。”

在巴塞罗那尝到成功的甜头后，皮克建议俱乐部不必在赛季结束时仍保持最佳状态来获得奖杯。

他说：“现在还很难说，但我们过去也有状态不佳的时候，我们最终赢得了奖杯。在恩里克的带领下，前六个月的比赛似乎并不顺利，后来我们赢得了三冠王。”