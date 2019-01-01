皮克：内马尔想回巴萨必须自己站出来说

这名后卫没有透露任何信息，因为他坚称如果他想回到西班牙巨人，要让全世界都知道他的决定。

皮克表示，任何有关内马尔打算回到巴塞罗那的消息都必须来自这位巴黎圣日耳曼球星本人，而不是他的前队友。

这名巴西人一直被认为今夏会回到西班牙豪门，巴西球星内马尔希望离开巴黎，距离他以2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.49亿美元)从巴萨转会的世界纪录过去了两年时间。

加泰罗尼亚人仍然是签下这名前球星的领跑者，最新的报道暗示他们可能会尝试达成一项租借协议，包括明年夏天购买的选择权，因为俱乐部希望在不出售一线队球员的情况下抵消成本。

在周日新签入的菲尔波的介绍会上，俱乐部主席巴托梅乌说，从现在到9月2日西班牙转会窗口结束，可能会有更多的球员到来，这让很多人相信他是在暗示这名27岁的球员的转会。

西甲冠军球队的副主席约尔迪·卡多纳试图淡化这种联系，他表示，目前“排除”了引进内马尔的可能性。

尽管巴萨已经明确表示他们相信内马尔对巴黎圣日耳曼不满意，皮克说他在西甲的朋友不会透露任何关于他转会意向的私人信息。

“我当然和他谈过，但他必须是那个敢于说出来的人。”皮克在巴萨与那不勒斯友谊赛之前的新闻发布会上说：“我们有私人谈话，我认为在这里谈论这些是不正确的。他是球场内外的明星。我们希望会发生一些事情。

“他是一个优秀的球员，他了解更衣室、城市和俱乐部。我相信俱乐部里有很多人对他的表现非常满意。我知道这将是一个非常复杂的操作，他为巴黎圣日尔曼效力，我们有一支出色的球队，可以挑战每一个奖杯。你已经知道我和内马尔的关系，我们很高兴他能来这里(但)他为巴黎圣日尔曼效力，我的观点不会改变任何事情。”

内马尔在看台上观看了姆巴佩和迪马利亚的进球，帮助巴黎圣日耳曼后来居上2-1击败雷恩，赢得了周六在深圳举行的法国超级杯冠军。

虽然他没有上场，但在被维拉蒂拉入球场庆祝活动后，他被看到和队友们一起大笑和开玩笑。

内马尔在6月巴西战胜卡塔尔的友谊赛中脚踝受伤，错过了在本土举行的美洲杯比赛，他恢复得很慢。巴西人上周才开始为新赛季做准备。