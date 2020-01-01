皮亚尼奇：C罗从未劝说我别加盟巴萨 梅西是历史最佳球员

这位诺坎普的新援表示，当有机会加盟巴萨时，前皇马球员向自己表达了欣喜之情。

尽管尤文图斯超级巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多“吹嘘”自己和皇马有着极为密切的联系，不过他并没有试图去组织皮亚尼奇加盟巴萨。

这位五次获得金球奖的球员曾在都灵城和皮亚尼奇做了两个赛季的队友。

不过在今夏，这名波黑中场却成为了巴西国脚阿图尔的交换筹码。前格雷米奥中场前往意大利继续自己的职业生涯，而皮亚尼奇则成为了诺坎普的一员。

其他球队

这位30岁的球员在前往西班牙之前曾征求了C罗的建议，但这位真正的皇马传奇球星从未劝说他不要加盟自己老东家的死敌。

皮亚尼奇告诉《世界体育报》:“恰恰相反，当这笔交易的一切都尘埃落定后，他告诉我他为我感到高兴，说我在巴萨会很开心的，因为在西班牙踢球非常好，西班牙足球真的很棒。”

“我离开尤文图斯对他来说是件坏事，但他告诉我，他认为我在像巴塞罗那这样的伟大球队里会得到很多乐趣。”

“克里斯蒂亚诺在尤文图斯表现得非常专业，他展示了很多伟大的东西，他在更衣室内非常重要，为每个人树立了榜样。”

皮亚尼奇现在正准备在巴萨与梅西并肩作战。

他现在已经习惯了和这样的天才一起踢球，在罗马效力期间，他成为了托蒂的队友，之后他转会到了尤文，而后C罗离开皇马出现在了他所在的都灵安联球场。

当谈到现在的足坛传奇时，皮亚尼奇强调：“还有布冯。”

“心态是最重要的，他们这些人都是如此独特。他们已经处于顶级水平上很多年了，要做到这一点，你必须专注于你的工作，你必须热爱足球。

“他们总是想在所有的比赛中进一步提高自己，他们是每个人的榜样。”

皮亚尼奇刚刚从新冠阳性中回到球场，现在他是科曼手下的重要一员，他表示自己已经准备好与梅西并肩作战。

“巴萨的每个球员都很出色，当然，梅西的话，不需要我多说什么，他是历史最佳球员，这我们都知道，也都能在每周的比赛中看到这一点。”

“梅西真的很伟大，我希望和梅西一起踢球。我觉得给梅西传球，当梅西拿球之后肯定会发生什么，我们很幸运拥有他。我们希望能够给梅西创造出最好的条件，然后他就可以展现自己的天赋与能力。”

巴萨在这个夏天已经送走了比达尔和苏亚雷斯这两位老将，诺坎普正在重组自己的阵容，引进了特林康这位年轻天才，还与新星法蒂完成了续约，而皮亚尼奇也为他们给出了一些建议，那就是听从教练和前辈们的意见。

“佩德里、特林康和法蒂这几个人都很年轻，缺乏一些经验，这很正常，不过我觉得对球队而言，他们都很重要。年轻人加老将的模式可以也球队提供活力。这几位新人具备很强的天赋和能力，不过也需要听从教练和前辈的意见。

本周日，他的新东家将在主场迎战比利亚雷亚尔，这位曾为尤文赢得过四次意甲冠军的球员将开始享受西甲荣耀的征程。