皮亚尼奇：我和托蒂C罗做过队友 与梅西一起踢球是梦想成真

这位巴萨新援认为自己来到诺坎普可以说是梦想成真，尤其是在托蒂和C罗之后，自己又有幸和梅西成为队友。

米拉勒姆·皮亚尼奇表示，够与巴萨传奇球星梅西共用一间更衣室，这可以说是实现了自己的梦想。他以前曾与托蒂和C罗一起踢过球，这样的经历让他简直不敢相信自己的运气。

这位西甲豪门花费6000万欧元签下的波黑国脚终于以巴萨球员的身份正式亮相，此前他曾在八月份的监测中得证实感染了新型冠状病毒，这意味着他不得不接受一段时间的强制隔离。

这也使得这位中场球员在上周才抵达巴塞罗那，在周六与吉纳斯基的友谊赛之前，他第一次出现在了俱乐部的训练场之上。

其他球队

巴萨在今夏的转会窗口一片混乱，不过梅西最终被动做出了留队的决定，这让皮亚尼奇既期待又欣赏。

“我在两三天前和他见过面。”皮亚尼奇告诉对记者关于梅西的话题。

“我之前曾和托蒂、克里斯蒂亚诺做过队友，现在又有幸没和梅西一起踢球。能拥有这样的队友真是幸运。他们都是为足球做出巨大贡献的运动员。”

“今天我有机会和一个外星人共处同一更衣室，这将是美丽的。”

“与梅西共用一间更衣室，当然，不仅仅是他，还有其他优秀的球员，这可以说是我的梦想。”

“我们拥有一个25人的阵容，所有的这些人都很重要。”

“我曾在一些伟大的球队里踢球，我尊重那些过去我所在的球队，但是今天终于梦想成真，加盟了巴萨，我将尽我所能给自己留下美好的回忆。”

关于巴萨拒绝阿根廷国脚自由身离队的传闻，皮亚尼奇补充道:“我关注着梅西发生的一切。”

“但是我在俱乐部之外看不到梅西。他为球队创造了一段不可思议的故事，我认为这个故事会有一个好的结局。梅西是一个成功者。”

“我想象梅西继续在巴萨踢球是因为这里是他的家。他也许是足坛有史以来最好的球员，对我们来说拥有他是一笔巨大的财富。”

“梅西在这里成长，我看到他很开心。每个人都会在这里踢得很开心。”

“他为俱乐部创造了不可思议的历史，一切都会好起来的。”

“我的意愿就是和这名球员一起踢球，我毫不怀疑这将会发生。我没有想到他会穿上其他球队的球衣。”