皮主席有光环？皮克控股俱乐部临时“被升级”

由于雷乌斯竞技因财务问题被迫降级，皮克出手帮助自己控股的FC安道尔“连升两级”取而代之。

由于西班牙俱乐部雷乌斯竞技因财务问题降级，巴塞罗那后卫皮克注资控股的FC安道尔以替代者身份取而代之，晋升至西乙B联赛（第三级别）。

据了解，皮克为FC安道尔支付了约45万欧保证金，成功帮助这家身处第五级别的半职业俱乐部连升两级，取代上赛季因财务问题半途被勒令从西乙降级的雷乌斯竞技。

但这一决定也引发了争议，FC安道尔升入西乙B后将与巴萨B队同组，皮克的身份重叠将会造成有不公平的疑虑。

尽管如此，西班牙足协还是在周一证实了这一消息，FC安道尔顺利击败了包括萨莫拉、哈恩、阿尔科本达斯体育以及利纳雷斯等其他加泰罗尼亚俱乐部，成为西乙B的一员。

皮克通过自己的公司Kosmo控制了曼雷萨竞技，这家俱乐部随后与FC安道尔合并，而这位西班牙前国脚在今年一月份也正式收购了FC安道尔。

皮克成功收购后，计划推动这家低级别联赛俱乐部未来能成为一家职业俱乐部，并在西班牙最高的两个级别联赛征战。

FC安道尔在“被升级”前身处西班牙第五级别联赛的加泰罗尼亚甲级联赛，这家地区俱乐部曾在1980-1998年间征战过第三级别联赛，还曾在1991年闯入过西班牙国王杯第四轮。