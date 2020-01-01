皮一下 莱比锡官推开玩笑称维尔纳将去热刺

这家德甲俱乐部在社交媒体上发表了一篇调侃性的帖子。

莱比锡开玩笑说利物浦的目标蒂莫·维尔纳将会在这个夏天去托特纳姆热刺。

维尔纳是本赛季欧洲最好的前锋之一，在莱比锡的30场比赛中打进25球。

这名德国球星帮助朱利安·纳格尔斯曼的球队在德甲排名第二，同时也在他们进军欧洲冠军联赛淘汰赛阶段中发挥了关键作用。

其他球队

莱比锡将在本月晚些时候对阵热刺，穆里尼奥被认为是这位23岁球员的狂热崇拜者。

热刺是众多追逐维尔纳的俱乐部之一，但德国报纸《图片报》称利物浦是维尔纳最有可能的下一个目的地。

周三上午，莱比锡的推特账号向粉丝们发布了这条消息，莱比锡的社交媒体部门对此做出了半开玩笑的回应。

俱乐部就维尔纳的情况发表了简短的回复，其中写道：“我们听说他将前往托特纳姆……”

据够力足球一月份消息，切尔西也对维尔纳有兴趣，但他决心留在红牛球场直到2020年欧洲杯之后，那时他将对自己的未来做出最后的决定。

这名高产的前锋早在8月份就与莱比锡续约，这使他与俱乐部的合同延长到2023年。

然而，他表示他愿意加盟一家有能力赢得欧冠的俱乐部，同时他也承认英超联赛激起了他的兴趣。

“如果一家俱乐部来敲门，一家最有希望赢得欧冠并开出令人难以置信的报价的俱乐部，你会怎么说？”维尔纳在2月2日对《踢球者》说道。

“很可能每个球员都会考虑这个问题。我对一切都开放。我最近在美国度假，电视上一直在播放英格兰足球。”

“这是英超的一个感叹号。但也有一些著名的大俱乐部，在那里踢球肯定很有趣。”