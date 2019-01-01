皇马高管：曼城投入了很多资金 但我们是皇马

英超冠军将是白衣军团的下一个欧洲对手，他们的俱乐部主管承认了比赛的困难程度。

在欧冠16强中抽到曼城后，皇马很清楚他们面临的挑战，但俱乐部主管埃米利奥·布特拉格诺仍然看好白衣军团。

马德里在小组赛后落后巴黎圣日耳曼排名第二，而法甲冠军则稳居榜首。因此皇马将面临一场严峻考验。

和巴黎圣日尔曼一样，曼城名列小组第一，他们的得分是排名第二的亚特兰大的两倍，并且避免了失利。

在这场比赛中，前巴塞罗那球员和教练瓜迪奥拉将对阵他的老对手，曼城在淘汰赛阶段将面临直接的考验。

虽然布特拉格诺认为曼城的财政实力使他们成为一个困难的障碍，但他从马德里的经验中得到了鼓舞。

他对记者说:“这一阶段，所有球队都很困难。曼城是一个非常强大的对手。这将是一场激动人心的比赛，我们必须好好准备。他们会要求我们做到最好。”

“他们投资了很多钱，但我们是皇家马德里，我们可以面对任何人。我们已经习惯了这种类型的比赛，这对球迷来说会非常棒。”

和瓜迪奥拉一样，曼城足球总监贝吉里斯坦职业生涯的大部分时间都在巴萨度过，他非常了解马德里的实力，但他认为2月的比赛对英超冠军来说是一个机会。

“这当然是一场困难的比赛，”他告诉英国电信体育。“皇马已经赢了13次，所以他们是最好的。”

“我们想成为最好的，所以我们想打败他们。去皇家马德里在伯纳乌这样的大球场踢球总是一件令人愉快的事情。”

“我们知道我们将要面对什么，但是他们也知道我们的球队和我们的教练。我认为我们必须与所有赛事中保持联系，我们将有机会赢得一些比赛。”

“在联赛中，利物浦领先很多分，但我们必须跟上步伐。”