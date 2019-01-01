皇马遭逼平主帅直指一人：贝尔伤退致痛失好局

卡索拉梅开二度帮助比利亚雷亚尔从欧冠卫冕冠军手中抢得1分，本泽马和瓦拉内的进球终究没能为皇马带来一场胜利。

索拉里表示，贝尔伤退导致皇马在与比利亚雷亚尔的补赛中未能取胜，被迫接受与对手2-2握手言和的结局。

卡索拉在比赛开始仅4分钟就为主队先拔头筹，而凭借本泽马和瓦拉内的进球，皇马在上半场实现比分反超。不过比赛进行到第38分钟的时候，贝尔在拼抢中受伤。

上半场结束后，贝尔被伊斯科换下，皇马再没能掌控比赛，只能眼睁睁看着卡索拉打入第二粒进球终结了白衣军团西甲三连胜的纪录。

皇马主帅认为，威尔士前锋的缺席严重影响了球队的进攻能力，导致皇马没能赶在索拉里梅开二度之前打入制胜进球。

索拉里告诉Movistar：“我们曾把胜利握在了自己手里，并且希望能够终结比赛。但他们重新起势，并且扳平了比分。他们形成了很强的压迫，他们是主场作战，需要拿到分数。”

“加雷斯受伤离场给我们带来了损失，我们失去了防守反击的优势，因为加雷斯是这方面的专家。你也看到发生了什么，他受到了撞击，感到不适，无法继续比赛。”

去年打破梅罗垄断获得金球奖的莫德里奇成为了另外一位提前下场的球员，索拉里也解释了自己做出这一决定的考虑。

他继续说道：“卢卡刚刚从感冒中恢复，他已经为我们付出了一切。我很高兴他踢了60到65分钟，这已经超出了我的计划。”

“巴尔韦德也为我们带来了活力，他上场之后就控制住了场面。对于年轻球员所做出的贡献，我们也感到非常满意。”