皇马赛季疲软原因多 卡瓦哈尔：我给自己打四分

这位银河战舰的右后卫承认，他对自己在球队混乱的2018-19赛季中的表现并不满意。

卡瓦哈尔称他的这个赛季是“失败的”，还表示说所有的皇马队友都没有达到他们的标准。

在欧冠八分之一决赛里被阿贾克斯淘汰后，皇马也未能跟上西甲领头羊巴塞罗那的步伐，白衣军团注定要以令人失望的方式结束这个赛季。

齐达内于2018年连续三次获得欧洲冠军联赛的冠军后辞职，并于今年3月重返伯纳乌之前，他们的赛季的特点是教练席上的一片混乱。

卡瓦哈尔本赛季在皇马的各项比赛中出场28次，但他承认他对自己的贡献并不满意。

当问到会给自己打几分（满分10分）时，他回答说：“我会给自己打4分，不及格。我给我们的球队评分也一样，但我们做得并不好。

“这是足球，但我们没有尽我们所能。因为什么原因，我不能告诉你。但我们都没有做到最好。”

“我们在一起很多年了，我们彼此了解。这一直是关键，但今年我们什么都没有争取。”

这位27岁的前锋指出，皇马未能完全取代他们历史上的头号射手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，这是他们陷入困境的主要原因之一。后者在2018-19赛季之前以1.12亿欧元(9700万英镑/ 1.27亿美元)的价格加盟尤文图斯。

“很明显，当一名球员打进50球时，你必须从其他地方试着替代他。”他解释道。

“有些时候我们进了很多球，但丢了很多球。我们很焦虑，于是让自己丢了分。”

马德里将在周一前往莱加内斯，希望缩小与第二名马德里竞技之间的差距小到2分。

自从齐达内回归以来，球队已经在四场比赛中取得了三场胜利。主教练希望在5月份转会市场重新开放时对球队阵容进行全面调整，以期待在下个赛季重振俱乐部的辉煌。