皇马贝尔本泽马阿扎尔将缺席超级杯的半决赛

在白衣军团再次冲击重要奖杯之前，他们的威尔士前锋和法国前锋也加入了缺席名单。

皇家马德里的加雷斯·贝尔和卡里姆·本泽马已经加入了场外修养的阿扎尔，将一起缺席即将到来的西班牙超级杯比赛。

在前往沙特阿拉伯之前，白衣军团已经将比利时中场球员阿扎尔排除在了他们的计划之外。

尽管贝尔和本泽马出现在了周六3-0战胜赫塔费的比赛上，但他们的缺席名单上又将填上这两人的名字。

前者打满了90分钟，后者在81分钟时被卢卡·约维奇换下。

不过，他们都不会在周三对阵瓦伦西亚的比赛中上场。

在这场比赛中，齐达内的球队将目标放在又一个重要的决赛中锁定一个席位，并计划再次获得奖杯。

这支球队将在对阵洛斯切的比赛中变化阵容，两名已经证明有效的前锋将被排除在外。

法国前锋本泽马的左腿受到了撞击，在皇马官网上更新的健康情况中表示：“在今天由皇马的医疗团队进行测试后，我们的球员卡里姆本泽马已经被诊断出他得到左腿淤青处存在半膜肌损伤。”

而就贝尔的情况，他们补充道:“在今天进行的测试之后，加雷斯·贝尔被诊断出上呼吸道感染。”

威尔士国脚将会失望地发现自己再次被排除在了比赛之外。

这位30岁的球员在2019- 2020赛季中又经历了伤病反复的折磨。

他的出场次数被限制在14次，他唯一的进球是在9月份与比利亚雷亚尔的比赛中打进的。

贝尔无法保证自己的上场时间，本泽马再一次成为了进攻区域的灵感来源。

这名32岁的球员本赛季已经在所有的比赛中打进16球，但是在中东追逐另一座奖杯的时候，他将没有机会再进一球。

如果他们能够在阵容不足的情况下击败瓦伦西亚，那么在周日的超级杯决赛中，皇马将面对国家德比的对手巴塞罗那或其邻居马德里竞技。