皇马能做主的人很多 哈梅斯坦言未来仍未有定数

那不勒斯和马竞都被传对哥伦比亚中场有意，但最终花落谁家还要看皇马如何抉择。

哈梅斯此前2个赛季租借效力拜仁，帮助球队两夺德甲冠军。但南部之星在上赛季结束后并未选择激活买断条款，哥伦比亚国脚只能回到伯纳乌。

而由于皇马在这个夏窗花重金先后引进了阿扎尔、约维奇等人，将哈梅斯变现似乎是他们更愿意看到的结果。

那不勒斯被传希望签下这位攻击性中场，如果转会发生，哈梅斯将与安切洛蒂在意甲重聚。正是这位意大利老帅将他带到了马德里，又令他跟随自己前往慕尼黑。

除了来自亚平宁的兴趣，皇马的同城死敌马竞也与哈梅斯联系在了一起。但哈梅斯本人在哥伦比亚与智利队的美洲杯比赛后对记者坦言，转会的决定并不会被轻易做出。

他告诉记者：“我不知道我下个赛季会在哪里踢球。我过去三个星期都在考虑这个问题。”

“这不仅仅取决于我，我必须要看皇马会作何决定。俱乐部内部有很多人都有能给出有分量的决定，但我对此无能为力。”

不过，哈梅斯的父亲更倾向于让儿子在这个夏天就离开西班牙首都，转会意大利。

老罗德里格斯告诉CalcioNapoli：“我认为现在他的职业生涯需要新的改变，并且奥斯皮纳现在就在那不勒斯，他很关键。”

“那不勒斯是他（哈梅斯）最好的选择。”

“他有自己的个性和特点，即使是在逆境中，他也一直表现得很坚强。感谢上帝，他就是为此而生的。”

“他和安切洛蒂彼此充满敬意。哈梅斯对于安切洛蒂所做的一切充满感激，安切洛蒂知道怎样激活最好的哈梅斯，这增进了他们之间的友谊。”

“之前这位教练对于哈梅斯的表现一直很满意。我听过这个传闻，我认为他现在需要的就是改变。”