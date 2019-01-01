皇马神童奥德加正在勒沃库森成长为完美巨星

这位挪威神童已经为他职业生涯的下一步做好了准备，带着荷甲的闪耀成绩转会去到德甲。

他是皇家马德里的神童，全世界都知道他的名字，但直到现在，他对欧冠唯一的感觉是在2014年的第二轮资格赛中客串5分钟。当时，15岁的奥德加正为挪威的斯特罗姆斯戈塞特效力，就在几个月前，他刚刚成为蒂佩利根队历史上最年轻的球员和射手。.

不到一年之后，奥德加拒绝了利物浦、曼联和拜仁慕尼黑等豪门的邀请，加盟皇家马德里。计划是让这个神奇的孩子适应西班牙的生活，为皇家马德里的卡斯蒂利亚队效力，一旦他证明了自己的价值，就会进入一线队。但在接下来的三年里，他只踢了一场联赛和一场杯赛，皇马认为把他租借到国外可能是发挥他天赋的最好方式。

自2017年以来，他一直被租借到荷兰，先是在海伦芬，然后在维特斯。终于，这个潜力无限的男孩开始绽放。在2018-19赛季，他帮助维特斯闯进欧洲赛场，并入选荷甲最佳阵容。奥德加创造的122次机会比联赛中任何其他球员都多，而他是仅有的四名成功过人超过100次的球员之一，其中他的成功率最高。

奥德加上个赛季的表现并没有被忽视，但是皇马正处于近年来最大的消费热潮中，他的一线队之路再次受阻。这位现年20岁的前锋很高兴再次离开俱乐部，但他希望自己的未来能在经历了2018年令人沮丧的夏天后尽快得到解决。那时，俱乐部已经被淘汰出欧洲赛场。

奥德加说：“这是很好的一年，我取得了很大的进步，我的比赛也得到了发展，我不希望去年夏天发生的事情再次发生。我想去度假，好好休息一下。”

“皇马对我很满意，但在那里踢球很困难，下个赛季可能也是如此。他们出售了许多球员，并附带了回购条款。我不在乎，我只想去一个有机会踢球的地方，为一个信任我的教练效力。”

在荷兰给人留下深刻印象之后，奥德加现在有机会在勒沃库森再上一个台阶，他将在彼得·博斯的手下踢球。这位前阿贾克斯主教练能从年轻球员身上挖掘出了最好的东西，并愿意给他们更多的责任，就像上赛季对哈弗兹一样。

加盟勒沃库森将最终为奥德加提供一个在欧冠赛场上踢球的机会，并在欧洲最好的球员面前证明自己。“博斯足球风格”也将给他继续像在维特斯那样踢球的自由，带球过掉对手，用他的视野给队友送出致命一传。

2012-13赛季，在德甲的一年是卡瓦哈尔的完美试验场。这名后卫在皇马无法取得突破，所以他被卖到了勒沃库森，一年后由于合同中令人难以置信的低转会费而被买回来——这意味着这实际上是一份租借给德甲球队的一年合同。

在转会到勒沃库森之前，卡瓦哈尔没有为皇马踢过一分钟比赛，但是他一回到伯纳乌就立刻成为了首发右后卫。在德甲联赛中，卡瓦哈尔是一个新发现，并被提名为德甲赛季最佳阵容，只是不敌拜仁慕尼黑传奇后卫拉姆。

卡瓦哈尔在离开勒沃库森时告诉记者：”我学到了很多，尤其是独自生活在那里，去了另一个国家，另一个联赛， 作为一个人，我成熟了很多，并且能够参加顶级联赛和欧洲比赛。”

“年轻的时候，你会获得很多经验，战术和身体方面的进步会让你成为一名更好的球员。在战术上，我更透彻。遇到来自世界各地的球员会让你进步。”

奥德加在勒沃库森也会有类似的经历，博斯会给他自信和自由去闪耀。他也终于有机会在欧冠中踢球了，五年前，他第一次对这项赛事有了些许的了解。