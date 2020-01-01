皇马确认3500万欧元拿下18岁“新卡卡”雷尼尔

白衣军团宣布与号称“新卡卡”的巴西神童签下一份长期合同。

皇家马德里正式确认从弗拉门戈购买18岁的攻击型中场雷尼尔，据悉这笔交易价值3500万欧元。

这位被称为“新卡卡”的巴西神童与皇马签下了一份到2026年的长期合同，他将首先加盟皇马的卡斯蒂亚队。

他跟随维尼修斯和罗德里戈的脚步，在年轻的时候从巴西来到西班牙首都，维尼休斯也从弗拉门戈加盟，而罗德里戈则是从内马尔的老东家桑托斯挖来的。

一段时间以来，雷尼尔一直与白衣军团联系在一起，有报道称他的转会将在球员18岁生日（1月19日）后不久得到证实。

这一谈判战术被用在了维尼休斯和罗德里戈的签约上，为了避免以后支付天文数字的费用，他们早早地就为青少年签下了合同。

事实上，为雷尼尔支付的金额对皇家马德里来说意外省下了一笔钱，他们最初为这名少年开出了7000万欧元的天价，但现在已经只支付了一半的费用。

在巴西甲级联赛的14场成年队比赛中，雷尼尔首发了8次，攻入6球，还贡献了2次助攻——这对一个如此年轻的球员来说是一个令人印象深刻的收获。

他已经在自己的祖国赢得了奖杯，弗拉门戈获得了国内冠军，并在去年赢得了解放者杯，之后在卡塔尔的世俱杯决赛加时赛中惜败利物浦。

事实上，在他的总共15场成年队比赛中，他从来没有输过一次，自从他首次登场以来，他的纪录是14胜1平。

这位攻击型中场将首先在巴西23岁以下国家队履行他的职责，他们将参加奥运会预选赛，然后加盟皇家马德里，而桑巴军团有望在今年夏天的东京奥运会上获得两个南美区名额之一。