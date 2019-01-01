皇马目标阿斯帕斯与塞尔塔续约至2023年

俱乐部宣布，这名射手因为他鼓舞人心的表现获得了一份四年的新合同。

塞尔塔成功地与球星阿斯帕斯签下了一份四年的新合同。

自从2015年从塞维利亚回归以来，阿斯帕斯对塞尔塔来说是一个启示，俱乐部承认了他在这个赛季的出色表现，并将他的合同延长到2023年。

这位前锋的职业生涯之前似乎处在了一个十字路口，在利物浦和塞维利亚连续2个赛季出场30次，仅打入两粒联赛进球。

但是回到塞尔塔后，他又找回了自己的状态，2015-16赛季打入14粒西甲进球，2016-17赛季打入19粒进球，帮助球队打入欧联杯半决赛。

继上赛季的西甲联赛又打入22粒进球——使他成为西甲进球最多的球员后，在这个赛季的21场比赛中打入了15粒进球，看来他今年一定会重现这一壮举。

阿斯帕斯甚至与转会其他大型俱乐部联系在一起——皇家马德里和马竞都是传闻中的另一方。

但是阿斯帕斯现在留在了这里，他的状态对塞尔塔保级至关重要。

自从6周的伤病缺席后，阿斯帕斯在3场比赛中打进5球，帮助塞尔塔赢得了其中的两场，并扳平了另一场。

在周六0 - 2负于马竞之后，塞尔塔在联赛的最后六场比赛中只比倒数三场领先一分，但阿斯帕斯将从停赛中复出，参加本周末对赫罗纳的比赛。