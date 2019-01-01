皇马目标阿扎尔现身蓝军新球衣发布照C位

比利时前锋可能不会出现在蓝军2019- 2020赛季的最新阵容中，外界猜测他将转会至西班牙。

阿扎尔已经率先曝光了切尔西2019- 2020赛季的新球衣，但外界猜测他下赛季将不会再穿这套球衣。

蓝军已经在他们最近的广告中包括了比利时前锋。

阿扎尔是这支英超球队发布的照片中最引人注目的人物。

然而，这名28岁的球员很有可能是唯一一次穿上切尔西的新设计。

阿扎尔与西甲豪门皇家马德里的转会有着密切的联系，而他的目标正是转会到伯纳乌。

在公开场合，他几乎没有采取任何行动来遏制对他未来的猜测，只是表达了对皇马的钦佩之情，并且没有承诺在2020年夏天之后与现东家签订合同。

然而，他至少要到赛季末才会离开蓝军，他说俱乐部的新球衣是受到斯坦福桥周围环境的启发:“这是我们的家，每次我们在球迷面前踢球，感觉都很好。”

“多年来，我们在斯坦福桥上创造了太多的回忆，所以我们通过球衣向这座标志性的体育场致敬是再合适不过的了。”

自1905年以来，斯坦福桥一直是切尔西的主场。

俱乐部最新的主场球衣上编织着各种著名场景的照片。

然而，蓝军还在等待阿扎尔在西伦敦的家到底会呆多久，萨里的球队希望从马德里得到1亿英镑(1.31亿美元)来买他们的球星。

阿扎尔和切尔西将在周四欧联杯半决赛第一回合迎战法兰克福。

欧罗巴联赛对于萨里的球队下赛季的欧冠来说是至关重要的，蓝军目前还不确定能否进入英超前四。

离联赛结束只有两场比赛了，切尔西占据了第四的位置，尽管阿森纳和曼联仍有可能在接下来对阵沃特福德和莱斯特城的比赛中利用任何可能的失分机会。

然而，如果他们能中击败法兰克福，然后击败阿森纳或瓦伦西亚，他们就能确保自己在下个赛季的欧冠联赛中占据一席之地。