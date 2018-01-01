皇马球迷逼人走？伊斯科错失良机被狂嘘

皇马在欧冠小组赛最后一轮中主场爆冷0比3不敌莫斯科中央陆军，伊斯科在比赛中发挥低迷，并且错失绝佳进球机会，伯纳乌球迷用巨大的嘘声表达不满。主帅索拉里则表示球员们需要接受球迷们的各种声音。

没人能够预料到莫斯科中央陆军可以在欧冠小组赛中主客场双杀三连冠得主皇家马德里，然而在北京时间12月13日凌晨的伯纳乌球场，这支俄超劲旅三球完胜白衣军团，完成了这项令人震惊的成就。

伯纳乌球迷们在半场结束和全场比赛结束的哨声响起时都爆发出巨大的嘘声，以此表达对球员们表现的不满，而西班牙国脚伊斯科就是被重点“照顾”的对象。

并且当球迷们看到伊斯科错失绝佳进球机会再次以嘘声回应时，直播镜头显示伊斯科对着球迷看台进行了激烈的回击。赛后新闻发布会上，主帅索拉里被问到了这一问题。

“我并没有看到这一幕。主场失利让每个人都感到沮丧，这是显而易见的，我们并没有预计到会输球，”索拉里表示。

“没人喜欢被嘘，球员不喜欢，球队也不喜欢。但是我们今天表现不佳，因此我们必须要接受这些嘘声。如果球迷不喜欢所看到的比赛，不喜欢这样的比赛结果，他们有权表达自己的意见。”

“但是我们也不满意自己的表现。马塞洛和一些球员都是刚刚从伤病中恢复过来，我们必须要和所有的球员一起合作，让他们有机会将状态恢复到最佳。”

马塞洛在赛后谈到球迷的嘘声时表示：“很显然我们必须做出改变。当球迷们不满意球队中某个人的表现时，他们有权利发出嘘声，他们也对我不满了。伊斯科感到很受伤，我也是。但我们是一支球队，我们会继续努力工作，防止这种事情再次发生。”