皇马来袭 图赫尔期待巴黎上演大场面

周四在摩纳哥的小组赛抽签后，大巴黎主帅表示正在享受这一挑战。

托马斯·图赫尔预计巴黎圣日耳曼在与皇家马德里、布鲁日和加拉塔萨雷抽到同一组后，将会在欧冠中面临巨大的压力。

巴黎圣日耳曼仍在追寻他们的首个欧冠冠军，在连续四次闯入四分之一决赛后，他们在过去三个赛季都在十六强中被淘汰出局。

图赫尔的球队在2018-19赛季未能进入八强，他们浪费了在老特拉福德取得的2-0领先优势，在主场被曼联翻盘。

那次失利给巴黎圣日耳曼的主教练图赫尔带来了压力，球队在他执教的第一个赛季也未能卫冕国内的两个杯赛冠军。

大巴黎在2017-18赛季被皇家马德里淘汰，这是内马尔在俱乐部的第一个赛季。据报道，这位巴西巨星现在是西甲豪门的目标。

在9月2日的欧洲转会截止日期之前，内马尔的未来仍然不确定，但是图赫尔对他的球队在欧冠A组的位置感到满意。

“这将有三个大场面，气氛热烈，非常适合踢足球。”图赫尔告诉巴黎圣日耳曼官方推特账号：“我们每年都知道我们必须从第一场比赛开始就做好准备。我们将做好充分准备，从一开始就展示自己的实力。”

小组赛将于9月中旬开始，决赛将于明年5月30日在伊斯坦布尔举行。

巴黎圣日耳曼主席纳赛尔补充道:“我们的抽签并不轻松，但这是欧冠，我们做了一切我们能做的准备。皇家马德里是一家大俱乐部，我们非常尊重他们，但我们是巴黎圣日耳曼，我们需要为这场比赛做好准备，这对我们来说是一个很好的准备，我们的目标是走得越远越好。”