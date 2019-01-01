皇马曼联都没戏 大黄蜂确认桑乔下赛季仍留队

多特体育主管佐尔克在面对这位年轻边翼的去留问题上，终于给出了明确的答复。

桑乔一度与高身价转会曼联的绯闻联系在一起，同样被人们提及的潜在买家还包括皇马，尽管昔日的欧冠三连冠得主本赛季已经早早进入了四大皆空的状态。

本赛季至今，这位英格兰边翼已经在30场德甲比赛中贡献了11粒进球，16次助攻。而威斯特法伦方面也不出意外地被问到了关于桑乔去留的问题。

在接受天空体育采访时，俱乐部体育主管佐尔克说道：“不，我们没有收到任何报价。”

“我们不期待发生任何事，因为他是我们未来计划中的一部分。他下个赛季仍将为多特效力。我们不需要和任何人进行接触。”

多特已经不是第一次被问到类似的问题，就在上个月，佐尔克的回答还没有那么明确：“我并没有给桑乔贴上待售的标签，但我想说的是，即使对于世界上最大的俱乐部而言，现在想带走他也并不容易。”

"桑乔下赛季会继续留在多特，我们显然有把他放入计划之中。“

利用上赛季的12次出场，英格兰小将已经完全俘获了球队主帅法夫尔的心，这也令他有机会在本赛季彻底地激发出自己的能力。

而俱乐部的精彩表现也帮助他成为了三狮军团的常规主力，虽然过去4次代表三狮出场，他都未能取得进球，但最近面对美国和捷克的国家队比赛，他都有助攻入账。

在刚刚结束的鲁尔区德比，9人多特2-4不敌沙尔克，几乎可以确定已经无缘本赛季的德甲冠军。