皇马、曼联还是利物浦？蝙蝠新星引发全欧豪门争夺战

这位20岁的球员已经和许多欧洲顶级俱乐部联系在一起，并且几乎肯定会在这个夏天离开梅斯塔利亚球场。

在新型冠状病毒疫情的影响下，欧洲足坛的夏季转会窗已经变成了夏秋转会窗，由于一段时间一直没有比赛可写，近期各类转会新闻要比以往更多，也更冗长。

目前已经有球队敲定了一些交易，比如切尔西已经官宣从RB莱比锡签下了蒂莫·维尔纳。不过对于像桑乔和格拉利什这样的球员来说，似乎每天都有关于他们的新传闻和预测。

尽管在转会市场上没有上述两位球员那么引人注目，但瓦伦西亚边锋费兰·托雷斯也是今夏可能转会的一位超新星。

其他球队

这位20岁的球员有望在周四瓦伦西亚对阵皇家马德里的比赛中回归首发阵容。毫无疑问，这场比赛他将尽情展现自己，因为他知道对手的主帅齐达内对他很感兴趣。

不过皇马只是考虑在未来几个月引进托雷斯的众多俱乐部中的一员。根据够力足球和SPOX在6月12日的报道，瓦伦西亚已经受到了两家英超俱乐部对托雷斯的报价，而另一家意甲俱乐部的报价也出现在了谈判桌上。

与此同时，有两家西班牙俱乐部也在考虑加入这场争夺战，而这一切都发生在多特蒙德退出角逐之后，因为多特蒙德一直都是将费兰·托雷斯作为取代桑乔的头号目标，而这位英格兰球星大概率不过在今夏离开威斯特法轮球场。

巴萨也曾对这位新星表现出浓厚的兴趣，不过在新型冠状病毒疫情的影响下，加泰豪门的财政状况不容乐观。皇马、曼联、利物浦、尤文、曼城和拜仁慕尼黑都被认为是费兰·托雷斯的潜在追求者。

不管哪家俱乐部最终买下他，托雷斯将在赛季结束后离开梅斯塔利亚球场似乎已经是一件板上钉钉的事了。他已经拒绝了两份蝙蝠军团提供的新合同，这将使他成为俱乐部的最高收入球员之一，双方的现有合同将在6月30日进入最后一年。

这份合同包括了一条1亿欧元的解约金条款，但在合同的最后12个月里，任何球队都不太可能满足这一要求。瓦伦西亚也渴望在球员拒绝续约的情况下将其送走，这意味着在转会费方面，他们可能会降低要价。

不过，你知道为什么一位还没有进入西班牙国家队、本赛季只进账了4球4助攻的球员为什么会成为欧洲足坛最受瞩目新星的原因吗？

前巴伦西亚体育总监费尔南多·戈麦斯在最近的一次采访中告诉部落足球:“费兰·托雷斯有着精湛的技术，一对一的能力很强，速度也很快，也能进球。”

“他可以在边路拉开空间，内切射门，也可以成为球员反击的点，还能在主打控球的球队中立足。”

费兰·托雷斯目前主踢右路，他的过人能力让他成为了一手边后卫的噩梦。

本赛季在西甲首发超过20次的中场球员中，只有3人的尝试过人次数超过了托雷斯的92次。在这些球员中，只有皇家社会的马丁·厄德高的成功率更高，为58%，托雷斯为47%。

“他是一名伟大的球员，本赛季取得了巨大的进步，”瓦伦西亚教练塞拉迪斯在6月初的新闻发布会上表示。“从赛季开始到现在，他每场比赛都在进步，目前他已经处于一个非常高的水平。”

费兰·托雷斯的能力从没被忽视过，自6岁加入瓦伦西亚青训营以来，他就一直被视为一位天赋出众的二前锋和边锋，有些人认为，这样的特质可以让他在英超发光发热。

“他可以为世界上任何一支球队效力，但对我来说，他可能更适合英超。”前马竞后卫、现担任西班牙学生球队教练的桑蒂•德尼亚告诉The Athletic。

“我们总是把他当作一个纯粹的右边锋来使用，这是他与生俱来就应该踢的位置，他可以在外线与人进行对抗。”

“边锋在英格兰球队中经常被使用，比意大利球队使用的更多。比如说，尽管他更多地让瓦伦西亚踢边路，他正在以一种惊人的方式提升自己在比赛中的表现。”

确实，有很多英超球队都在关注那些右边锋。

曼联毫不掩饰他们对桑乔的喜爱，不过根据报道，他们已经将费兰·托雷斯视为替补。与此同时，曼城目前只有马赫雷斯这一位正统右边锋，瓜迪奥拉也在观察自己的一位西班牙同乡。

至于利物浦，他们已经错失了维尔纳，但尤尔根·克洛普显然渴望增加他的锋线深度。

“他可以在任何球队和任何联赛中拿出优秀的表现。”戈麦斯补充道。“当然在英格兰也是，在利物浦或其他任何球队。”

“克洛普的体系很适合他，他的精神力非常强大，能够应对在这样一家大俱乐部踢球的压力和要求。”

在欧洲大陆的其他地方，尤文图斯被认为是另一家对费兰·托雷斯非常感兴趣的豪门，他们甚至愿意卖掉贝尔纳代斯基和道格拉斯·科斯塔来筹集资金。

不过从费兰·托雷斯本人近期的表态来看，他可能更想留在西班牙。

“对于年轻球员来说，西甲是最好的联赛，”他在六月初接受俱乐部官方采访时表示。“这对我帮助很大，我一直在学习。”

考虑到这一点，巴萨似乎已经出局，因为他们把所有的鸡蛋都放在劳塔罗的篮子里，理论上，如果皇马把他们的兴趣转化为具体的出价，他们将在这场争夺战中处于有利地位。

当然，银河战舰并不缺少进攻上的选择，但是弗洛伦蒂诺·佩雷斯目前正专注于引进天才新星，以降低这支5年4夺欧冠豪门的平均年龄。

目前他们已经从巴西签下了维尼修斯、罗德里戈和雷尼尔，不过皇马一向将自己视为西班牙最优秀人才的聚集地，这就不难理解为什么他们会对费兰·托雷斯这样的球员感兴趣。

周四在迪斯蒂法诺球场的比赛可能会成为托雷斯证明自己价值的一次试镜。

在西甲复赛以前，这位蝙蝠军团边锋遭遇了一次膝盖伤病，因此在上周五对阵莱万特的比赛中，他只能担任球队的替补。

但是随着伤病的痊愈，费兰·托雷斯已经准备好向皇马和全世界展示他为什么他会在今夏成为全欧豪门的目标。