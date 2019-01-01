皇马旧将迪玛利亚残酷曝光齐达内重建半成品

白衣军团在夏天花费了3亿多欧元，但他们在球场的每一个区域都极度缺乏高质量的球员，在与巴黎圣日尔曼的比赛中0-3失利就证明了这一点。

皇家马德里输了——但真正令人震惊的是他们看起来是多么的失落。

周三，巴黎圣日耳曼在王子公园球场以3-0大胜13次欧冠冠军，拉开了冠军联赛的序幕。

尽管托马斯·图赫尔的球队没有停赛的内马尔，也没有受伤的姆巴佩和卡瓦尼。

一旦有了这三人的精准和无情，马德里本可能在返回西班牙首都的路上留下一个更加尴尬的比分。

相反，迪玛利亚和穆尼耶在最后时刻的进球为巴黎圣日耳曼带来了生意——提醒每个人他们可以成为这个级别的超级强队。

因此，前巴塞罗那球星内马尔在看台上笑得像柴郡猫也就不足为奇了，因为他想在夏天离开的俱乐部毁掉了他本可能加盟的俱乐部之一。

不过齐达内却笑不出来。

皇家马德里在这个夏天花费了超过3亿欧元(2.65亿英镑/ 3.3亿美元)在改进阵容方面，然而齐达内的重建看起来还不成熟，中场的质量尤其堪忧。

当然，保罗·博格巴是主教练的主要转会目标之一，但是曼联躲过了马德里对这名球员的追求，包括热刺的克里斯蒂安·埃里克森在内的其他中场目标也是如此。

这使得齐达内的核心阵容几乎和上赛季一样，只是在马科斯·略伦特转会马德里竞技后有所减弱。

卡塞米罗踢得很好，在对巴黎圣日耳曼的比赛中，他尽可能地补上了漏洞，但是巴西人被维拉蒂、马尔基尼奥斯和前埃弗顿中场盖耶击败了。

托尼·克罗斯没有提供任何帮助，虽然詹姆斯·罗德里格斯传球不错，但在如此重要的比赛中，作为中间三人组中的一员，他仍然显得太轻了。

为哥伦比亚人辩护的是，他在西甲联赛的头几周对皇马很重要，尽管齐达内想在转会窗口关闭前把他和贝尔都裁掉。

这两名球员都还在马德里，这也只能突显出马德里试图进行的改革失败了。这两名球员都在首发阵容中，更加凸显出了齐达内技战术思维混乱的本质。他既不了解自己最好的球队，也不清楚自己最好的阵型。

值得赞扬的是，贝尔再次站出来了，他在巴黎打进了一粒精彩入球但却被判手球在线。根据相关规则而言，这个判罚虽然严厉但也公正。

至于阿扎尔，他是匿名的，但这名夏季签下的比利时球员刚刚才完全恢复健康。然而，卡里姆·本泽马却没有任何借口。后者最近的状态很好，但在比赛中没有留下任何印象。

后卫拉莫斯和纳乔两人都被禁赛，而马塞洛因伤缺阵，这为皇马糟糕的防守提供了一些解释。但话又说回来，皇马在最近的联赛中仍然存在丢球。

简而言之，自从三月份齐达内重返皇马以来，他所做的一切都没有给皇马带来一丝希望——能够解决皇马的防守问题。

现在的情况是，如果他们想赢得比赛，他们只需要在进球数上超过他们的对手，就像他们上周末在西甲3-2战胜莱万特那样。

两名前皇马球员在这场失利中发挥了关键作用，让伤痛更加雪上加霜。

迪玛利亚当然为梅开二度而感到高兴，因此成为继安德烈·舍甫琴科和马里奥·贾德尔之后，第三位在欧冠对阵皇马和巴塞罗那的比赛中打进两球的球员。

阿根廷人本可以也应该完成他的帽子戏法，在第一次吊射时，比利时人把他的射门扑了出去。

尽管如此，对迪玛利亚和凯勒·纳瓦斯来说，这是一个伟大的夜晚。

尽管如此，这位哥斯达黎加人甚至没有机会展示他能做些什么，因为可怕的皇马在过去10年的578场比赛中第一次在一场比赛中未能命中目标。

相反，他只是坐在板凳上，看着那个取代他成为皇马头号门将的人——库尔图瓦，为迪玛利亚在开场关键时刻的近门柱射门而感到尴尬。这名比利时人在为白衣军团出场的40场比赛中已经被击穿了56次。

库尔图瓦上一次在皇马零封还是在2月份，这位前切尔西门将看起来只是他在马德里竞技效力时期的阴影。

迪马里亚的第二粒进球更加难以阻挡，他从禁区边缘踢出的一记漂亮的射门迅速入网。

巴黎圣日尔曼带来了埃里克·马克西姆·舒波-莫廷——他在2018年随斯托克城降级；而伊卡尔迪只是在这个夜晚增加了马德里的尴尬——被缺乏锋线三人组的巴黎圣日尔曼痛苦地击败了。

输给巴黎圣日尔曼并不丢脸。但是以这种凡是输给巴黎圣日尔曼——完全缺乏拼搏和进攻手段，这是非常丢脸的。

对于球迷、俱乐部和齐达内来说尤其如此。