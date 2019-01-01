皇马新年开门不红 意外输给保级队皇家社会

幸运女神没有在新年对这家首都俱乐部展露微笑，他们在主场0:2输给了在联赛上苦苦挣扎的皇家社会。

看起来皇马的不幸不会很快改变，尽管他们尽了最大努力希望在2019年取得成功。

自从去年赢得欧冠冠军以来，白衣军团还没有取得其他更好的成绩，到目前为止，令人失望的赛季是由冲击、挫折和整体状态疲软造成的。

在第一回合的国家德比上以1:5负于巴塞罗那后，前任主教练洛佩特吉被解雇。球队在圣地亚哥·索拉里的指挥下后有所改善，赢得了六场西甲比赛中的五场，以及世俱杯的冠军。

但是2019年对欧洲冠军球队来说还并不友好，上周四他们以2:2战平比利亚雷亚尔，周末又以0:2负于排名第15位的皇家社会。

上半场卡塞米罗导致的点球——本赛季巴西人在西甲的第二次送点，给了皇家社会一个很好的领先几乎，而威廉·若泽也没有错过。

皇马在上半场和下半场的大部分时间都处于主导地位，卢卡斯·巴斯克斯在半场结束前的射门还命中了门柱。

这标志着皇马本赛季又一个不幸的时刻，他们本赛季已经21次击中门框，这和他们的对手巴塞罗那在西甲联赛中获得的进球一样多。

但与西甲领头羊巴萨不同的是，马德里并没有从这次霉运中恢复过来，周日也不例外，巴斯克斯在第61分钟拿到了第二张黄牌被罚下，这让球队陷入了更深的困境。

索拉里在这之前已经动摇了一切，伊斯科在贝尔受伤后没能获得首发——而由年轻的维尼休斯代替，但在下半场被主帅派上了场。

当10人的皇马施加了更多压迫想要逼平比分时，他们却在中场休息后被抓住了机会，威廉·若泽变成了助攻者，鲁本·帕尔多(Ruben Pardo)头球破门，将球顶进了库尔图瓦把守的大门，锁定了球队的胜利。

这不仅是皇家社会一场至关重要的胜利，此役之后，他们在积分榜上排名来到了12位，而且这是自2004年5月以来他们在伯纳乌的第一场胜利，而伊马诺尔·阿尔瓜西尔（Imanol Alguacil）成为该俱乐部第四位在伯纳乌获胜的主教练。

令索拉里教练的处境更加扑朔迷离的是，没有一名皇马球员在失利后立即接受媒体采访。

马德里将在本周三的国王杯对阵莱加内斯，希望能斩获2019年的首胜，然后在下周日的西甲比赛中客场挑战皇家贝蒂斯。