皇马收到两份针对奥地利奥佐拉的租借报价

这名24岁的球员在齐达内的带领下一直很难给人留下深刻的印象，但是西甲的两支球队都希望能给他一个留下印象的机会。

皇家马德里队的右后卫阿尔瓦罗·奥德里奥佐拉看起来将会在本赛季剩下的时间里被租借出去，够力足球了解到毕尔巴鄂和塞维利亚都已经提交了报价。

拜仁慕尼黑也和这位24岁的球员联系在一起，后者·似乎不在齐达内在伯纳乌的计划中。

德甲冠军在与豪尔赫·门德斯联系商谈坎塞洛转会事宜后被曼城击退，而目前被租借到多特蒙德的皇马右后卫哈基米也没有可能。

上周末，坎塞洛在曼城2-2战平水晶宫的比赛中打了90分钟，这或许暗示了瓜迪奥拉有意让他有机会取代沃克。

拜仁主教练汉斯·弗利克一直希望引进一名新的右后卫，他希望乔舒亚·基米奇可以永久地进入中场。

本赛季，金米奇在右后卫和中场之间游弋，这使得他与他的前任拉姆之间的对比更加火上加油。

然而，就目前的情况来看，拜仁还没有正式接触过奥德里奥佐拉。马竞和塞维利亚希望能够说服西班牙人留在西甲。

据广泛报道，在齐达内手下为出场而苦苦挣扎的他正在考虑离开马德里。

在2018年夏天以4000万欧元(约合3500万英镑/ 4700万美元)的价格从皇家社会转会而来后，奥德里奥佐拉原本被预计留在一线队并与达尼·卡瓦哈尔竞争。

从那以后，他在皇马的所有比赛中只出场27次，包括本赛季的4次联赛。

有报道称，一旦哈基米在本赛季的多特蒙德成功租借结束后，奥德里奥佐拉可能会被允许永久离开。

哈基米自己的未来仍然是一个讨论的话题，尽管多特蒙德和拜仁都与他在租借期满后的永久转会联系在一起。

这位21岁的球员在2018-19赛季初以两年的临时合同加盟多特蒙德，本赛季他没有错过任何一场比赛。