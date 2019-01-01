皇马意外落败马略卡 马塞洛很受伤：西甲现在太难了

白衣军团的后卫站在了这场意外的失利中战败方，他承认自己的球队本赛季将面临一场国内冠军争夺战。

马塞洛承认皇家马德里队输给马洛卡的结果“令人痛心”，西甲豪门也因此把榜首之位拱手让给了卫冕冠军巴塞罗那。

这是马德里本赛季第一次在西甲联赛中失利，齐达内的10人客队在周六的森莫瓦的比赛中被拉戈进球击败。

死敌巴萨今天早些时候战胜了艾尔巴，将马德里挤出了榜首位置，而左后卫马塞洛则对客场比赛的结果感到遗憾。

“我们输了，但我们必须继续前进，”马塞洛说。“输掉比赛很让人伤心，因为我们踢得很好，但我们一开始就失球了，然后就想反败为胜，但没能做到。”

“我们没有时间去想，他们进了一个球，他们防守，等待反击，但这不是借口。”

“我们需要打好比赛直到终场哨声响起。我们赢了一些比赛，但还缺少一些东西。我们正在尽一切努力去赢得比赛，但是现在的西甲联赛很艰难。”

这并不是齐达内在国际比赛日之后想要的结果，因为皇马希望保住他们在积分榜上的领先地位。

然而，马洛卡的拉戈在比赛进行到第7分钟时将球打进了皇马球门的右下角，震惊了马德里。

在替补上场的罗德里戈浪费了一个不错的机会之前，本泽马击中了横梁，当奥德里奥佐拉在终场前16分钟被红牌罚下，马洛卡锁定胜局，这是他们自2009年以来首次战胜白衣军团。

“我们了解马洛卡，”马德里门将库尔图瓦说。“教练警告我们，他们会带着勇气和真正的激情出场。在开始的5到10分钟内，我们陷入了困境。”

“我们有机会，但缺少最后一击。那个进球的人是右脚将，他把球踢向远门柱。真可惜，我们应该赢的。”

关于奥德里奥佐拉被罚下的事，库尔图瓦补充道:“在第一张黄牌中他击中了球，第二张是公平的。我认为在那个时候已经身背一张黄牌后就应该别再犯规，但是，嘿，这是肾上腺素。而10人应战就复杂多了。”