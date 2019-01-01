红魔有条件 皇马想要博格巴 得拿克罗斯或者瓦拉内换

据报道，索尔斯克亚在批准出售博格巴之前，将要求得到两名皇马球星中的一名作为交换。

曼联和皇家马德里都将在夏天经历一场改革，因为他们本赛季未能达到他们的目标。博格巴可能是曼联清洗计划的一部分，据报道，他对俱乐部的表现越来越失望，而未能进入欧冠可能是最后一根稻草。

有报道将他与皇马联系在一起，他被法国人齐达内的执教前景所吸引。《阿斯报》声称，如果皇马能够与曼联达成协议，他们将给他提供1030万英镑的薪水。

红魔为这位世界杯冠军开出了至少1.3亿英镑的要价，但最新的事态发展表明，皇马可以通过提供两个曼联长期目标中的一个作为交换，来增加交易的吸引力。

据《独立报》报道，如果能够得到托尼·克罗斯或者拉菲尔·瓦拉内作为交换，曼联将会允许博格巴转会到伯纳乌。

两人之前都曾接近加盟曼联，德国中场克罗斯在2014年拒绝了大卫·莫耶斯的邀请。同时，瓦拉内经常被认为是解决曼联防守困境的人。

克罗斯并没有处于他最好的赛季，他在26场西甲比赛中没有进球——这可能是他职业生涯中第一次在联赛中没有进球。

这名29岁的球员已经在考虑他的未来，博格巴的潜在加盟可能会让他永远离开皇马。克罗斯决心在一个新的联赛中检验自己，这意味着曼联最终可能得到他们心仪的球员。

或者，瓦拉内可以作为一个防线的必要补充。曼联是积分榜上半区仅有的两支本赛季在英超联赛中丢球超过50个的球队之一(另一支是沃特福德)，正因如此，长期以来他们都希望签下一名与瓦拉内水平相当的世界级中后卫来解决他们的问题。

本周早些时候有消息称曼联需要为这名25岁的球员破费，但是如果博格巴的交易能够实现的话，得到瓦拉内可能会更容易。