皇马、巴黎密切关注吕迪格合同状况 有意明夏免签

蓝军仍然对签下塞维利亚后卫孔德很感兴趣，而吕迪格的未来还不确定

切尔西已经开始与吕迪格展开续约谈判，但仍对他的要求持谨慎态度，巴黎圣日耳曼和皇家马德里都在关注这名球员的合同状况。

吕迪格的合同将在明夏到期，意味着国外俱乐部明年1月就可以与他商谈合同。

尽管国外球队对他感兴趣，但够力足球确认只要他的合同要求得到满足，这位28岁的球员就将很乐意留在切尔西，而吕迪格认为这可能是他职业生涯中的最后一份大合同。

巴黎圣日耳曼已经在他们的阵容上投入了大量资金，并且在自由转会市场上变得非常熟练，这支法甲球队能够为吕迪格提供高工资。

梅西、拉莫斯、维纳尔杜姆和多纳鲁马都是在今年夏天自由转会加盟巴黎的。

蓝军主帅图赫尔在执教巴黎时曾尝试过引进吕迪格，当时吕迪格在前任主帅兰帕德手下失去了位置。

同样，皇马也可以提供有竞争力的薪水，同时仍然拥有吸引顶级人才的声望。免签是他们克服新冠疫情经济影响战略的一部分，新冠疫情对西班牙俱乐部造成了特别严重的打击。

在担心瓦拉内自由转会离队的情况下，皇马在今夏把他卖给了曼联，而拉莫斯已经离开，加强中后卫的位置很可能是首要任务。

吕迪格此前已经承认他正在与切尔西谈续约，他在8月份接受采访时透露：“我之前说过我想把精力集中在欧洲杯上，当我回来的时候，谈判就可以开始了。”

“事情就是这样。谈判已经开始，我们将拭目以待。”

与此同时，尽管吕迪格被认为是一线队中非常重要的一员，但图赫尔还是不愿意被牵扯到这个话题上。

事实上，自从图赫尔来到切尔西之后，吕迪格一直是首发阵容中最出色的防守球员。

董事会对于鲁迪格的情况可能会有一些不同的看法，然而，蓝军希望降低球队的平均年龄，这可能导致吕迪格离队。

塞维利亚中卫孔德仍然是球队的主要目标，他已经接近在夏季转会窗口加盟蓝军。

这位22岁的后卫本想在这个夏天转会到切尔西，但他对切尔西拒绝满足塞维利亚的要价感到失望。

蓝军在拒绝满足塞维利亚的要求之前已经提出了一份正式报价。

然而，他们可以尝试在一月份签下孔德，但如果他们想以低于8000万欧元价格签下这位法国国脚，就需要塞维利亚找到合适的替代者。

此外，蓝军仍在与克里斯滕森谈续约，目前这笔交易还需要解决一些细节问题。丹麦国脚有望在下个月签下一份为期四年的新合同，合同中还包括续约一年条款。

不仅如此，切尔西还在尝试与本赛季升入一线队的特雷沃-查洛巴续约。