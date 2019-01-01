皇马巴萨垂涎三尺 热刺埃神续约可以“为所欲为”

波切蒂诺希望看到丹麦人与托特纳姆热刺能够续约，但同时也清楚这位球员将会自行决定自己的未来。

埃里克森在与托特纳姆热刺的合同谈判中可谓是“随心所欲”，但波切蒂诺仍希望看到双方就合同条款达成一致，同时结束皇马和巴塞罗那方面的兴趣。

近年来，这位丹麦中场是伦敦北部为数不多的几位没有续约的资深球星之一。

结果，转会谈判就此展开，按照目前合约的情况，该球员将于2020年自由离开俱乐部。

热刺希望这种情况，以及任何潜在的转会离开都可以避免，但是波切蒂诺意识到这名26岁的球员将会自己决定未来走向。

当被问及埃里克森的最新情况时，他说:“我不是那种在这种情况下太痛苦的人。”

“足球是充满活力的，埃里克森对热刺来说非常重要。你会想要和这种类型的球员在一起。”

“这是一场续约谈判，如果他继续效力于热刺俱乐部，那将是非常棒的。”

“如果能完成一份长期合同，那将是非常棒的，但他完全有权做自己想做的事。”

“他在这里很开心，他正在展示他的承诺。那么他和俱乐部之间将会发生什么，并不掌握在我们手中。”

埃里克森自2013年以来一直效力于热刺。他为俱乐部出场250次，攻入62球。

连续不断的助攻也为他赢得了英超最有创造力的球员之一的声誉。

托特纳姆热刺希望凭借他的努力能让球队在这个赛季继续追逐冠军，波切蒂诺的球队目前落后榜首球队6分。

他们的注意力将转向淘汰赛，因为他们即将开始与特拉米尔的足总杯和与切尔西的联赛杯半的比赛，但他们在1月底之前也有对阵曼联、富勒姆和沃特福德的重要联赛赛程。