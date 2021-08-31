皇马已经退出谈判 姆巴佩今夏将留在巴黎

由于皇马与巴黎未谈妥条件，姆巴佩本赛季将继续留在巴黎

够力足球获悉，巴黎圣日耳曼的姆巴佩今夏不会加盟皇家马德里，后者已经退出了谈判。

皇马方面原本对达成协议充满信心，但他们不会满足巴黎方面2亿欧元的要价。

就目前的情况来看，姆巴佩将履行完自己的合同，他的合同会在明夏到期，本赛季他将与梅西和内马尔合作。

巴黎已经拒绝了皇马针对姆巴佩的两份报价，其中第二份报价金额达到1.7亿欧元，外加1000万欧元浮动条款。

皇马原本相信第二份报价足以签下姆巴佩，他已经明确表示自己想去皇马。

然而，由于巴黎立场坚定，这意味着姆巴佩将留在王子公园球场——至少目前是这样。

姆巴佩已经拒绝了巴黎圣日耳曼至少6份续约合同，而他现在的合同将在本赛季结束后到期，法国俱乐部面临着人财两空的风险。

皇家马德里只需要等到明年一月就可以开始和姆巴佩谈判，然后他就可以在明年夏天自由转会。

尽管有转会传闻，但姆巴佩在周日法甲对兰斯的比赛中代表巴黎圣日耳曼首发出场，并打入两球帮助球队2-0取胜。

赛后，主教练波切蒂诺赞扬了姆巴佩的贡献，说拥有他是巴黎的一份“礼物”。

他的几位队友也表达了他们希望这位前锋留在俱乐部的愿望，现在看来，他们的愿望已经实现了。