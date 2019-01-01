皇马客场力克阿贾克斯 本泽马达成进球里程碑

法国前锋在下半场的进球帮助客队在克鲁伊夫球场取得了一场重要的胜利。

本泽马在周三皇马2:1战胜阿贾克斯的比赛中攻入了个人第60粒欧冠进球，成为历史上第四位打进60球的球员。

当晚比赛中，本泽马在约翰·克鲁伊夫球场率先破门，在60分钟时，他在小维尼休斯的冲跑助攻下破门得分。

阿贾克斯通过哈基姆·齐耶赫的进球扳回一城，但阿森西奥的进球意味着皇马将带着客场进球的优势在第二回合主场迎战荷兰队。

只有三名球员的欧冠进球比本泽马多，这是一个杰出的三人组。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多以121粒进球位居榜首，其次是莱昂内尔·梅西(106粒)和劳尔(71粒)。

本泽马用了110场比赛才达到60球的进球纪录。这位马德里前锋曾四次举起欧洲冠军联赛奖杯(2013-14、2015-16、2016-17、2017-18)。

上赛季本泽马状态不佳，但本赛季他似乎已经回到了最佳状态，并且在新年伊始的表现尤其出色。

本泽马在2019年已经进了8个球，在今年到目前为止的各项比赛中，本泽马与梅西并列西甲进球最多的球员。

这位法国前锋尤其享受在欧洲赛场上对阵阿贾克斯的比赛，他在欧冠对阵荷兰队的六场比赛中参与了8粒进球(4球4助攻)。

这8粒进球是本泽马在欧冠赛场上面对所有对手的比赛中进球最多的一次。

两支球队将于3月5日在马德里的第二回合再次碰面，本泽马和他的队友们看起来拥有晋级八强的绝佳优势。