皇马失利 齐达内不再护犊子：球员毫无作为

皇马0-1不敌濒临降级的巴列卡诺，主帅齐达内对球员们的表现感到失望。

北京时间4月29日，皇马在今天凌晨的西甲联赛中0-1不敌巴列卡诺。这是齐达内回到皇马后执教的第四场客场比赛，仍然难求一胜。

在此前客场比赛中，皇马先是输给了瓦伦西亚，又遭遇两场平局，这一次他们输给了排名积分榜倒数第二的巴列卡诺，状态低迷。

齐达内在赛后告诉记者：“通常我都会坚决维护自己的球员们，但是今天我无法这么做，我们不能这么踢比赛。当然，这不仅是他们的问题，也是我的责任。因为是我挑选的球员阵容，是我和球员们一起进行的备战。但今天球场上所展示的一切都完全脱离了我们制定的计划。”

当被问及贝尔的心思是否已经不在皇马时，齐达内说：“你们可能需要问他本人，但是教练并没有在场上阻止贝尔。”

“我们今天在场上几乎毫无作为。从比赛开始第一分钟到比赛结束，各个方面都没有展现出水平。我们对此必须感到非常生气。我很生气，球员们展现出的状态太糟糕了。”

“我们必须为今天的比赛向所有球迷道歉。今天的一切都很糟糕，无论是竞技状态还是比赛态度，我们在场上没有跑动，在对抗中都处于下风，今天我们没做到任何一件事。”

皇马还剩3场联赛，他们本赛季已经经历了三人主帅，然而仍然没有止住球队下滑的趋势，现在他们在积分榜上落后已经夺冠的巴萨18分。