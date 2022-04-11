皇马和曼城的目标恩佐-费尔南德斯有望跟随队友脚步 前往欧洲效力

Daniel Edwards
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今年，这位中场球员在河床以一连串的精彩表现超越了他那即将前往英格兰踢球的队友

在过去一年的大部分时间里，朱利安-阿尔瓦雷斯基本上是唯一一个被人们所讨论的河床球员，这是有道理的。

这名前锋一鸣惊人，带领他的球队获得了2021年阿超联赛的冠军，并在这个过程中为自己赢得了前往曼城效力的机会。但是，阿尔瓦雷斯并不是现在唯一在河床队中的天才。

21岁的中场明星恩佐-费尔南德斯自2022年开始以来的状态，甚至比阿尔瓦雷斯更令人印象深刻。如果他保持这种状态，他肯定很快也会追随阿尔瓦雷斯的脚步前往欧洲豪门球队效力。

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费尔南德斯出生在布宜诺斯艾利斯北部的圣马丁郊区，生涯至今他几乎都在河床效力。他第一次与俱乐部签约时只有四岁，除了被外租到国防与司法社会体育俱乐部一年之外，他一直在不间断地向上攀登，从河床的青少年队伍一路走到一线队。

那次租借被证明是这位年轻人的转折点。在河床传奇人物克雷斯波的指导下，这名少年成为国防与司法社会的主力中场，并在2020年俱乐部的南美杯胜利中发挥了重要作用，由于他不知疲倦而优雅的发挥，他被选入了那届赛事的最佳阵容。

"当（河床教练）加拉多告诉我关于外租的事情时，我很接受，因为这是一个展示自己，获得一些比赛时间，与一流球员竞争的机会，"费尔南德斯向《奥莱报》解释道。

"我很幸运，被克雷斯波和塞巴斯蒂安-贝卡塞斯这两位伟大的教练所执教，与出色的球员和更优秀的人共享一个团队，并拿下了两个将被载入史册的冠军。”

"我一直都没有变，但那次外租帮助我成长了很多，不仅是作为一个球员，而且也作为一个人。”

"我成长了很多，这让我准备好回到河床，以不同的方式适应球队的节奏。"

去年6月，当费尔南德斯回到河床时，他已经准备好在加拉多手下成为球队的明星球员。

费尔南德斯自从回来后几乎没有离开过河床的首发名单，到2021年底，随着球队七年来首次在联赛中夺冠，他的奖杯又增加了一个。

现在，他是球队的核心，与老将恩佐-佩雷斯组成双后腰，这是南美进攻火力最强大的球队之一的基础。

佩雷斯曾在2014年和2018年入选阿根廷的世界杯大名单，他坐在防线前面，不断帮助防守；费尔南德斯则几乎做了其他的一切。在周日2-1战胜国防与司法社会的比赛中，他面对老东家首开记录，另外还有一个漂亮的远射击中了横梁。

他还在其他几乎所有的数据上都领先于其他河床球员，这展示了他全面性：10次对抗赢得7次，在对方半场完成了46次传球，4次过人3次成功，不少于5次射门，这一数据甚至超过了阿尔瓦雷斯。

他的影响力如此之大，据说皇家马德里正在密切关注费尔南德斯的进展，这一消息让他感到高兴。

"我很高兴，因为这意味着我正在做正确的事情，但我只专注于河床，"当被问及这些转会传闻时，费尔南德斯这样告诉记者。

与此同时，国防与司法社会主席迭戈-莱梅对这些传闻并不感到惊讶，他告诉说道："当我们把他带到球队时，我们告诉他，他未来将效力皇家马德里。我希望他能去欧洲，他有足够的天赋。"

皇马并不是费尔南德斯的唯一追求者。最近几周，意大利双雄国米和AC米兰以及皇马的西甲对手塞维利亚也与这位新星联系到了一起；曼城也是如此，这让人看到了他与阿尔瓦雷斯在英超联赛中继续合作的有趣前景。

目前，费尔南德斯的优先事项很明确，那就是继续为河床效力。

他还将致力于给阿根廷主帅斯卡洛尼留下深刻印象，后者在去年11月将他选入了世预赛阵容，但没有给他首发机会。

对这名中场球员来说，现在参加世界杯可能太早了些，但如果他继续以这种全能的表现给人们留下深刻印象，那么斯卡洛尼很可能考虑将他带到卡塔尔，作为德保罗的替补。

绝对可以肯定的是，在未来几个月里，我们将听到更多关于费尔南德斯的消息，如果他跟随阿尔瓦雷斯的脚步加盟欧洲的精英球队，我们完全不需要感到意外。