皇马和曼城的目标恩佐-费尔南德斯有望跟随队友脚步 前往欧洲效力

在过去一年的大部分时间里，朱利安-阿尔瓦雷斯基本上是唯一一个被人们所讨论的河床球员，这是有道理的。

这名前锋一鸣惊人，带领他的球队获得了2021年阿超联赛的冠军，并在这个过程中为自己赢得了前往曼城效力的机会。但是，阿尔瓦雷斯并不是现在唯一在河床队中的天才。

21岁的中场明星恩佐-费尔南德斯自2022年开始以来的状态，甚至比阿尔瓦雷斯更令人印象深刻。如果他保持这种状态，他肯定很快也会追随阿尔瓦雷斯的脚步前往欧洲豪门球队效力。

费尔南德斯出生在布宜诺斯艾利斯北部的圣马丁郊区，生涯至今他几乎都在河床效力。他第一次与俱乐部签约时只有四岁，除了被外租到国防与司法社会体育俱乐部一年之外，他一直在不间断地向上攀登，从河床的青少年队伍一路走到一线队。

那次租借被证明是这位年轻人的转折点。在河床传奇人物克雷斯波的指导下，这名少年成为国防与司法社会的主力中场，并在2020年俱乐部的南美杯胜利中发挥了重要作用，由于他不知疲倦而优雅的发挥，他被选入了那届赛事的最佳阵容。

"当（河床教练）加拉多告诉我关于外租的事情时，我很接受，因为这是一个展示自己，获得一些比赛时间，与一流球员竞争的机会，"费尔南德斯向《奥莱报》解释道。

"我很幸运，被克雷斯波和塞巴斯蒂安-贝卡塞斯这两位伟大的教练所执教，与出色的球员和更优秀的人共享一个团队，并拿下了两个将被载入史册的冠军。”

"我一直都没有变，但那次外租帮助我成长了很多，不仅是作为一个球员，而且也作为一个人。”

"我成长了很多，这让我准备好回到河床，以不同的方式适应球队的节奏。"

去年6月，当费尔南德斯回到河床时，他已经准备好在加拉多手下成为球队的明星球员。

费尔南德斯自从回来后几乎没有离开过河床的首发名单，到2021年底，随着球队七年来首次在联赛中夺冠，他的奖杯又增加了一个。

现在，他是球队的核心，与老将恩佐-佩雷斯组成双后腰，这是南美进攻火力最强大的球队之一的基础。

佩雷斯曾在2014年和2018年入选阿根廷的世界杯大名单，他坐在防线前面，不断帮助防守；费尔南德斯则几乎做了其他的一切。在周日2-1战胜国防与司法社会的比赛中，他面对老东家首开记录，另外还有一个漂亮的远射击中了横梁。

他还在其他几乎所有的数据上都领先于其他河床球员，这展示了他全面性：10次对抗赢得7次，在对方半场完成了46次传球，4次过人3次成功，不少于5次射门，这一数据甚至超过了阿尔瓦雷斯。

他的影响力如此之大，据说皇家马德里正在密切关注费尔南德斯的进展，这一消息让他感到高兴。

"我很高兴，因为这意味着我正在做正确的事情，但我只专注于河床，"当被问及这些转会传闻时，费尔南德斯这样告诉记者。

与此同时，国防与司法社会主席迭戈-莱梅对这些传闻并不感到惊讶，他告诉说道："当我们把他带到球队时，我们告诉他，他未来将效力皇家马德里。我希望他能去欧洲，他有足够的天赋。"

皇马并不是费尔南德斯的唯一追求者。最近几周，意大利双雄国米和AC米兰以及皇马的西甲对手塞维利亚也与这位新星联系到了一起；曼城也是如此，这让人看到了他与阿尔瓦雷斯在英超联赛中继续合作的有趣前景。

目前，费尔南德斯的优先事项很明确，那就是继续为河床效力。

他还将致力于给阿根廷主帅斯卡洛尼留下深刻印象，后者在去年11月将他选入了世预赛阵容，但没有给他首发机会。

对这名中场球员来说，现在参加世界杯可能太早了些，但如果他继续以这种全能的表现给人们留下深刻印象，那么斯卡洛尼很可能考虑将他带到卡塔尔，作为德保罗的替补。

绝对可以肯定的是，在未来几个月里，我们将听到更多关于费尔南德斯的消息，如果他跟随阿尔瓦雷斯的脚步加盟欧洲的精英球队，我们完全不需要感到意外。