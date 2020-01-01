皇马名宿：哈兰德应该以约维奇为鉴 不要太早加盟皇马

一位前皇马球员认为有了约维奇这样的糟糕例子，哈兰德目前应该专注于多特蒙德，之后再考虑转会的问题。

前利物浦、皇马球星史蒂夫·麦克马纳曼认为哈兰德应该从约维奇身上得到启示，认真考虑继续就在多特蒙德，而不是“为时过早”转会皇马。

去年夏天，皇马花费高价从法兰克福签下了塞尔维亚国脚约维奇，不过这位在德甲大杀四方的射手却在西班牙遭遇了水土不服，并没有得到足够的上场时间。

在这种情况下，齐达内打算签下另一位能够与本泽马进行竞争与帮助的前锋，巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩和挪威小将哈兰德都在他的考察范围内。

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这名19岁的球员在今年一月份才从萨尔斯堡红牛转会到多特蒙德，但是这并没有阻止人们对他未来的猜测。

麦克马纳曼可以理解为什么皇马会对这样的高潜球员感兴趣，但他认为对现在的哈兰德来说，继续留在德甲才是他最好的选择。

“现在就离开多特蒙德对他来说还太早了，他在那里看起来很开心，更重要的是，他能够经常上场并攻破对手球门。”麦克马纳曼告诉HorseRacing.net。

“他应该留下，他需要上场时间，他需要在那里再呆几年，为多特蒙德踢200多场比赛，并在欧冠中登场20-30次。那时候才是他转会的合适时间。”

“他不能就这样离开多特，加盟皇马。你可以看到本赛季约维奇身上发生的事。去年他在德甲度过了一个精彩的赛季，但本赛季他几乎没有为皇马出过场。”

“哈兰德不需要这样的压力。最重要的是，我听说皇马对姆巴佩感兴趣，他们两人不需要同时为皇马效力。”