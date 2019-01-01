皇马名宿：博格巴不能给皇马带来很多 但有进球

白衣军团的偶像并不认为博格巴能解决马德里所有的问题，但是他将会比现在的中场带来更大的进球威胁。

据前主教练豪尔赫·瓦尔达诺透露，皇家马德里的目标保罗·博格巴将为西甲巨人队带来至关重要的进球，但除此之外几乎没有其他的了。

在经历了一个令人失望的赛季之后，马德里正准备迎来一个重要的转会窗口。在这个赛季里，皇马共经历了三名教练，但只在世俱杯上获得了冠军。

世界杯冠军博格巴可能是加盟齐达内麾下的一个可能选择，由于曼联也经历了一个动荡的赛季之后，外界对他离开曼联的猜测越来越多。

在谈到对博格巴的转会时，瓦尔达诺表示，这位法国国脚可能并不能解决马德里所有的中场问题，但他带来的进球将会受到欢迎。

博格巴本赛季为曼联打进了13粒英超进球，这个数字对这位阿根廷人来说是令人鼓舞的，不然他对这一潜在的转会并不感兴趣。

“我不认为博格巴会给皇马带来什么，但他会带来进球。”瓦尔达诺说，“就他个人而言，博格巴的进球比整个皇马中场都多。”

马德里最近的一次失利发生在周日对巴列卡诺的比赛中，巴尔达诺对众多球星的表现感到失望。只有头号射手本泽马逃脱了批评。

瓦尔达诺说:“有很多皇马的首发球员都没有达到比赛要求的节奏。这个队没有任何斗志。”

“皇马看起来就像一支由个人组成的球队。他们是为自己踢球，而不是为团队踢球。一旦他们进入进攻区域，如果本泽马不在那里，整个进攻计划就会失败。”

自从失去破纪录的前锋C罗之后，皇马缺少了很多进球，这无疑给皇马在当前的赛季带来了一个问题。

齐达内的球队到目前为止在西甲联赛中取得59个进球，比新赛季的冠军巴塞罗那少27个，而且看起来他们将在剩下的三场比赛的情况下以9分的劣势落后马竞，连续第二个赛季获得季军。