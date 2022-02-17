皇马只输一球很幸运 但次回合要怎么赢？

当比赛时间在王子公园球场进入最后一分钟时，这位皇马主帅如果认为自己已经全身而退，这是可以情有可原的。

他的球队在对阵巴黎圣日耳曼的比赛中已经接近偷到一分，在这个夜晚，库尔图瓦扑出了梅西的点球，并准备将0-0的比分带入八分之一决赛的第二回合比赛。

当内马尔远离球门，在40码之外时，安切洛蒂的心思可能已经开始飘向新闻发布会，回家的航班，以及周六在西甲客战阿拉维斯的比赛。

但当球传到姆巴佩脚下时，即使有巴斯克斯和米利唐在他前面，人们的注意力还是回到了当下。当姆巴佩在控球时，你必须要注意。

几秒钟后，随着球飞向库尔图瓦的后方，巴黎获得了他们的表现所应得的迟到的胜利。

尽管波切蒂诺的球队以1-0的比分处于领先地位，但皇马翻盘的机会仍然存在。

安切洛蒂赛后承认："我们踢得不好，我们没有按照我们想要的方式踢球，他们更有优势。换作其他时候，巴黎早就进球了。”

姆巴佩两次射门被库尔图瓦拒之门外，迪马利亚在早些时候本应进球的情况下打飞，而梅西主罚点球也没有得分。

皇马全场只有3次射门，都没有射正，这是2003-04赛季以来他们在欧战中最少的单场射门次数。

与此同时，巴黎向库尔图瓦把守的大门完成了21次射门。《马卡报》的标题是："库尔图瓦拯救了皇马的淘汰赛，也避免了皇马遭到屠杀"。

皇马显然已经注意到本赛季欧冠取消了客场进球的规则，他们对进攻没有表现出兴趣。甚至在比赛的大部分时间里，球队都没有越过中场线。

安切洛蒂的战术是坐镇防守，希望维尼修斯和本泽马能够取得突破。然而，巴黎的逼抢做得比客队预期的要好，而马德里给他们的前锋送出的长传是不顺畅和仓促的。

有时，本泽马甚至懒得去接长传球。这可能是因为他是还没有完全恢复健康，他匆匆从伤病中复出就进入了对阵巴黎的首发阵容，也可能是因为，他在安切洛蒂选择的战术体系中看不到希望。

皇马的中场站位是如此之靠后，以至于当前锋拿球时，他们得不到任何支持，只能靠自己来对付巴黎的整个防线。阿什拉夫，一个皇马不应该卖掉的球员，一有机会就给维尼修斯戴上镣铐。

安切洛蒂说道："回到伯纳乌，这将是一场不同的比赛，”

皇马也确实需要做到这一点。次回合皇马将缺少卡塞米罗，这是本场比赛除了库尔图瓦之外表现最好的球员，另外费兰-门迪也将被停赛。

门迪在巴黎度过了一个不轻松的夜晚，但球队也会想念他，大卫-阿拉巴可能会被迫踢边路，或者纳乔被用在不合适的位置上。另一个选择是马塞洛，尽管考虑到老将巴西人在过去几年的表现，安切洛蒂启用他将是一个大胆的决定。

皇马在周三的表现与大胆完全相反，如果安切洛蒂希望得到众所周知的苛刻的皇马主场球迷的支持，他将不得不为他们提供比球队在首回合比赛中展现的更多的东西。

使用中场球员费德-巴尔韦德可能是一个选择，这位乌拉圭国脚有能力与维拉蒂的强度相匹配。卡马文加可能是另一个选择，而贝尔在过去几天也再次开始获得出场时间。

威尔士人曾经为皇家马德里创造过一些欧洲奇迹，而安切洛蒂现在就需要这些奇迹。

在比赛进行到一半之际，银河战舰还没有表现出更好的想法。