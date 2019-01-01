皇马又遭坏消息 约维奇在国家队比赛中受伤

这名前锋在国家队比赛中受伤，目前是否能参加对阵莱万特的联赛还不确定。

皇家马德里队前锋卢卡·约维奇在塞尔维亚国家队的比赛中受了伤，但具体情况不详，他已被从国家队送回俱乐部。

这位21岁的球员在马德里还没有开始平稳的生活，而一场伤病可能会进一步打乱这位前法兰克福球星的赛季。

在周六主场2-4负于葡萄牙的比赛中，约维奇替补出场。塞尔维亚足协在第二天证实，尽管在贝尔格莱德的比赛进行到第87分钟时才让这名前锋登场，但他还是受伤了。

伤病的具体细节还没有透露，但是塞尔维亚足总在一份声明中说，约维奇加重了在来到国家队之前就已存在的未具名的伤病问题。

声明中说：“在对阵葡萄牙的比赛中，他的伤势复发，这是他加入国家队时就存在的问题，经过队医的检查，他已经确定不能参加周二对阵卢森堡的比赛。”

这对这名年轻球员来说是一个打击，自从夏季转会以来，他在伯纳乌经历了一个起起伏落的新赛季，由于伤病他错过了季前赛的大部分时间。

自从赛季开始以来，约维奇的表现并不好，只首发了一场比赛，三次出场都没有给人留下深刻的印象，也未能为白衣军团取得进球。

目前还不清楚他能否参加皇马下一场联赛——周六对莱万特的比赛——但他肯定不会出现在塞尔维亚周二对卢森堡的2020欧洲杯预选赛中。

塞尔维亚目前在B组的四场比赛后排名第四，与卢森堡队积4分并列第三。尽管开局不利，但他们仅落后第二名的葡萄牙一分，塞尔维亚仍然有机会获得今年夏天欧洲杯的参赛资格。

在以国家联赛小组第一名的成绩晋级后，他们还确保了在2020年欧洲杯的附加赛中获得一席之地。