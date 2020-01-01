皇马即将签下弗拉门戈17岁神童雷尼尔

白衣军团击败了西甲的几个对手，继维尼休斯之后签下了这名高水平的少年。

据知情人士透露，弗拉门戈攻击手雷纳尔将于本月晚些时候正式加盟皇家马德里，交易金额约为3500万欧元。

白衣军团击败了西甲劲敌巴塞罗那和马德里竞技，签下了这名备受瞩目的少年，他将在1月19日年满18岁。

皇家马德里和弗拉门戈都要等到那个日子才会宣布这笔交易，这名巴西U23球星将以一份长期合同加盟西班牙豪门。

齐达内的球队原本计划以7000万欧元收购，如果能够以该价钱一半的价格将雷纳尔带到伯纳乌，他们可能会感到自豪。

据报道，弗拉门戈将得到80%的转会费，剩下的将交给球员和他的经纪人。

雷纳尔2002年出生在巴西，17岁的他在去年7月的解放者杯与埃梅莱克的比赛中首次为俱乐部出场，随后在巴西足球甲级联赛中攻入6球，帮助球队夺冠。

他刚在11月与俱乐部签了一份新合同，这份长期合同一直持续到2024年。然而，他还是难抵欧洲足球的诱惑，他将跟随弗拉门戈产品维尼休斯的脚步来到了西班牙首都。

尽管他还只是个十几岁的孩子，但自从他上演首秀以来，他就赢得了很多国际荣誉，这也证明了他去西甲踢球的决定是正确的。

关于雷尼尔是否会留在他的祖国直到六月，或者他是否会在皇家马德里的卡斯蒂亚预备队度过剩下的赛季，目前的讨论仍在进行中。

预计他将在本月晚些时候与巴西U23队一起参加比赛，因为他们希望晋级7月的东京奥运会。

他们将在哥伦比亚举行的首轮比赛中对阵巴拉圭、玻利维亚、秘鲁和乌拉圭。